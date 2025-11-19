DMCC (DMCC) תחזית מחיר (USD)

קבל DMCC תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DMCC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של DMCC % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.00991 $0.00991 $0.00991 +0.30% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה DMCC תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) DMCC (DMCC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, DMCC ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.00991 בשנת 2025. DMCC (DMCC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, DMCC ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010405 בשנת 2026. DMCC (DMCC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DMCC הוא $ 0.010925 עם 10.25% שיעור צמיחה. DMCC (DMCC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DMCC הוא $ 0.011472 עם 15.76% שיעור צמיחה. DMCC (DMCC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DMCC הוא $ 0.012045 עם 21.55% שיעור צמיחה. DMCC (DMCC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DMCC הוא $ 0.012647 עם 27.63% שיעור צמיחה. DMCC (DMCC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של DMCC עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.020602. DMCC (DMCC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של DMCC עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.033558. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.00991 0.00%

2026 $ 0.010405 5.00%

2027 $ 0.010925 10.25%

2028 $ 0.011472 15.76%

2029 $ 0.012045 21.55%

2030 $ 0.012647 27.63%

2031 $ 0.013280 34.01%

2032 $ 0.013944 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.014641 47.75%

2034 $ 0.015373 55.13%

2035 $ 0.016142 62.89%

2036 $ 0.016949 71.03%

2037 $ 0.017796 79.59%

2038 $ 0.018686 88.56%

2039 $ 0.019621 97.99%

2040 $ 0.020602 107.89% הצג עוד לטווח קצר DMCC תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.00991 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.009911 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.009919 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.009950 0.41% DMCC (DMCC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDMCCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.00991 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. DMCC (DMCC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDMCC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.009911 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. DMCC (DMCC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDMCC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.009919 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. DMCC (DMCC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDMCC הוא $0.009950 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית DMCC מחיר נוכחי $ 0.00991$ 0.00991 $ 0.00991 שינוי מחיר (24 שעות) +0.30% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 27.32K$ 27.32K $ 27.32K נפח (24 שעות) -- המחיר DMCC העדכני הוא $ 0.00991. יש לו שינוי של +0.30% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 27.32Kב 24 שעות. בנוסף, DMCC יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה DMCC במחיר חי

DMCC מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDMCCדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDMCC הוא 0.00991USD. היצע במחזור של DMCC(DMCC) הוא 0.00 DMCC , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.03% $ -0.000409 $ 0.01032 $ 0.00937

7 ימים -0.03% $ -0.000369 $ 0.01073 $ 0.00856

30 ימים -0.20% $ -0.002579 $ 0.01339 $ 0.00219 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,DMCC הראה תנועת מחירים של $-0.000409 , המשקפת -0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,DMCC נסחר בשיא של $0.01073 ושפל של $0.00856 . נרשם שינוי במחיר של -0.03% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDMCC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,DMCC חווה -0.20% שינוי, המשקף בערך $-0.002579 לערכו. זה מצביע על כך ש DMCC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של DMCC המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה DMCC בהיסטוריית המחירים המלאה

איך DMCC (DMCC) מודול חיזוי מחיר עובד? DMCC מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DMCCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDMCC לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DMCC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של DMCC. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDMCC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDMCC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של DMCC.

מדוע DMCC חיזוי מחירים חשוב?

DMCC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם DMCC כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, DMCC ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של DMCC בחודש הבא? על פי DMCC (DMCC) כלי תחזית המחירים, המחיר DMCC הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 DMCC בשנת 2026? המחיר של 1 DMCC (DMCC) היום הוא $0.00991 . על פי מודול התחזית שלעיל, DMCC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של DMCC בשנת 2027? DMCC (DMCC) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DMCC עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של DMCC בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, DMCC (DMCC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של DMCC בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, DMCC (DMCC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 DMCC בשנת 2030? המחיר של 1 DMCC (DMCC) היום הוא $0.00991 . על פי מודול התחזית שלעיל, DMCC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי DMCC תחזית המחיר בשנת 2040? DMCC (DMCC) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DMCC עד שנת 2040.