DiemLibre מחיר היום

מחיר DiemLibre (DLB) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000677, עם שינוי של 1.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DLB ל USD הוא $ 0.0000677 לכל DLB.

DiemLibre כרגע מדורג במקום #4276 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 DLB. ב‑24 השעות האחרונות, DLB סחר בין $ 0.0000664 (נמוך) ל $ 0.0000686 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.003024412360517025, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DLB נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו +2.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 46.92K.

DiemLibre (DLB) מידע שוק

דירוג No.4276 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 330.31K$ 330.31K $ 330.31K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 אספקה כוללת 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של DiemLibre הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 46.92K. ההיצע במחזור של DLB הוא 0.00, עם היצע כולל של 4878987373. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 330.31K.