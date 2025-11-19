DiemLibre (DLB) תחזית מחיר (USD)

קבל DiemLibre תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DLB יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של DiemLibre % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0000673 $0.0000673 $0.0000673 +0.14% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה DiemLibre תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) DiemLibre (DLB) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, DiemLibre ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000067 בשנת 2025. DiemLibre (DLB) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, DiemLibre ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000070 בשנת 2026. DiemLibre (DLB) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DLB הוא $ 0.000074 עם 10.25% שיעור צמיחה. DiemLibre (DLB) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DLB הוא $ 0.000077 עם 15.76% שיעור צמיחה. DiemLibre (DLB) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DLB הוא $ 0.000081 עם 21.55% שיעור צמיחה. DiemLibre (DLB) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DLB הוא $ 0.000085 עם 27.63% שיעור צמיחה. DiemLibre (DLB) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של DiemLibre עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000139. DiemLibre (DLB) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של DiemLibre עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000227. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000067 0.00%

2026 $ 0.000070 5.00%

2027 $ 0.000074 10.25%

2028 $ 0.000077 15.76%

2029 $ 0.000081 21.55%

2030 $ 0.000085 27.63%

2031 $ 0.000090 34.01%

2032 $ 0.000094 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000099 47.75%

2034 $ 0.000104 55.13%

2035 $ 0.000109 62.89%

2036 $ 0.000115 71.03%

2037 $ 0.000120 79.59%

2038 $ 0.000126 88.56%

2039 $ 0.000133 97.99%

2040 $ 0.000139 107.89% הצג עוד לטווח קצר DiemLibre תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000067 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000067 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000067 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000067 0.41% DiemLibre (DLB) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDLBב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000067 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. DiemLibre (DLB) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDLB , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000067 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. DiemLibre (DLB) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDLB , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000067 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. DiemLibre (DLB) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDLB הוא $0.000067 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית DiemLibre מחיר נוכחי $ 0.0000673$ 0.0000673 $ 0.0000673 שינוי מחיר (24 שעות) +0.14% שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 נפח (24 שעות) $ 47.48K$ 47.48K $ 47.48K נפח (24 שעות) -- המחיר DLB העדכני הוא $ 0.0000673. יש לו שינוי של +0.14% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 47.48Kב 24 שעות. בנוסף, DLB יש כמות במעגל של 0.00 ושווי שוק כולל של $ 0.00. צפה DLB במחיר חי

DiemLibre מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDiemLibreדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDiemLibre הוא 0.000067USD. היצע במחזור של DiemLibre(DLB) הוא 0.00 DLB , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000000 $ 0.000068 $ 0.000066

7 ימים 0.01% $ 0.000000 $ 0.000069 $ 0.000064

30 ימים 0.10% $ 0.000006 $ 0.000069 $ 0.000057 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,DiemLibre הראה תנועת מחירים של $-0.000000 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,DiemLibre נסחר בשיא של $0.000069 ושפל של $0.000064 . נרשם שינוי במחיר של 0.01% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDLB הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,DiemLibre חווה 0.10% שינוי, המשקף בערך $0.000006 לערכו. זה מצביע על כך ש DLB עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של DiemLibre המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה DLB בהיסטוריית המחירים המלאה

איך DiemLibre (DLB) מודול חיזוי מחיר עובד? DiemLibre מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DLBעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDiemLibre לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DLB , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של DiemLibre. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDLB . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDLB כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של DiemLibre.

מדוע DLB חיזוי מחירים חשוב?

DLB תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם DLB כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, DLB ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של DLB בחודש הבא? על פי DiemLibre (DLB) כלי תחזית המחירים, המחיר DLB הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 DLB בשנת 2026? המחיר של 1 DiemLibre (DLB) היום הוא $0.000067 . על פי מודול התחזית שלעיל, DLB יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של DLB בשנת 2027? DiemLibre (DLB) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DLB עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של DLB בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, DiemLibre (DLB) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של DLB בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, DiemLibre (DLB) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 DLB בשנת 2030? המחיר של 1 DiemLibre (DLB) היום הוא $0.000067 . על פי מודול התחזית שלעיל, DLB יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי DLB תחזית המחיר בשנת 2040? DiemLibre (DLB) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DLB עד שנת 2040. הירשם עכשיו