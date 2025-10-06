Dill מחיר היום

מחיר Dill (DL) בזמן אמת היום הוא $ 0.002852, עם שינוי של 0.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DL ל USD הוא $ 0.002852 לכל DL.

Dill כרגע מדורג במקום #1528 לפי שווי שוק של $ 3.38M, עם היצע במחזור של 1.19B DL. ב‑24 השעות האחרונות, DL סחר בין $ 0.002807 (נמוך) ל $ 0.00296 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01977908990922744, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.002789551905081162.

ביצועים לטווח קצר, DL נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו -5.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.56K.

Dill (DL) מידע שוק

דירוג No.1528 שווי שוק $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M נפח (24 שעות) $ 54.56K$ 54.56K $ 54.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.11M$ 17.11M $ 17.11M אספקת מחזור 1.19B 1.19B 1.19B מקסימום היצע 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 אספקה כוללת 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 שיעור מחזור 19.75% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Dill הוא $ 3.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.56K. ההיצע במחזור של DL הוא 1.19B, עם היצע כולל של 6000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.11M.