Dingocoin (DINGO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00005317. במהלך 24 השעות האחרונות, DINGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00005196 לבין שיא של $ 0.00005833, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DINGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000207634769952253, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000003672458821212.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DINGO השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -3.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Dingocoin (DINGO) מידע שוק
No.1347
$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M
$ 45.24K
$ 45.24K$ 45.24K
$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M
114.65B
114.65B 114.65B
114,649,678,752
114,649,678,752 114,649,678,752
DINGO
שווי השוק הנוכחי של Dingocoin הוא $ 6.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.24K. ההיצע במחזור של DINGO הוא 114.65B, עם היצע כולל של 114649678752. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.10M.
Dingocoin (DINGO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Dingocoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000020543
-3.71%
30 ימים
$ +0.0000185
+53.36%
60 ימים
$ +0.00002439
+84.74%
90 ימים
$ +0.00001527
+40.29%
Dingocoin שינוי מחיר היום
היום,DINGO רשם שינוי של $ -0.0000020543 (-3.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Dingocoin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000185 (+53.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Dingocoin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DINGO ראה שינוי של $ +0.00002439 (+84.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Dingocoin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00001527 (+40.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dingocoin (DINGO)?
Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo.
In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse.
Dingocoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dingocoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקDINGO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dingocoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDingocoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Dingocoinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Dingocoin (DINGO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dingocoin (DINGO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dingocoin.
הבנת הטוקנומיקה של Dingocoin (DINGO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DINGO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Dingocoin (DINGO)
מחפש איך לקנותDingocoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dingocoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.