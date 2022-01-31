DINGO

Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse.

שֵׁםDINGO

דירוגNo.1477

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור114,855,778,752.00014

מקסימום היצע0

אספקה כוללת114,855,778,752.00014

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000207634769952253,2024-12-13

המחיר הנמוך ביותר0.000003672458821212,2022-01-31

בלוקצ'יין ציבוריDINGO

מבואDingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
DINGO/USDT
Dingocoin
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DINGO)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
DINGO/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DINGO)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...