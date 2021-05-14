DFYN Token (DFYN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003191. במהלך 24 השעות האחרונות, DFYN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003191 לבין שיא של $ 0.003375, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFYNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.35454802, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002747020679671152.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFYN השתנה ב -1.21% במהלך השעה האחרונה, -2.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
DFYN Token (DFYN) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של DFYN Token הוא $ 548.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.77K. ההיצע במחזור של DFYN הוא 171.88M, עם היצע כולל של 198284457. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 797.75K.
DFYN Token (DFYN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של DFYN Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00008386
-2.56%
30 ימים
$ -0.000148
-4.44%
60 ימים
$ +0.000191
+6.36%
90 ימים
$ -0.000213
-6.26%
DFYN Token שינוי מחיר היום
היום,DFYN רשם שינוי של $ -0.00008386 (-2.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
DFYN Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000148 (-4.44%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
DFYN Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DFYN ראה שינוי של $ +0.000191 (+6.36%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
DFYN Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000213 (-6.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DFYN Token (DFYN)?
Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.
DFYN Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה DFYN Token (DFYN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DFYN Token (DFYN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DFYN Token.
הבנת הטוקנומיקה של DFYN Token (DFYN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DFYN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות DFYN Token (DFYN)
