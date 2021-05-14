עוד על DFYN

DFYN Token

DFYN Token מְחִיר(DFYN)

1 DFYN ל USDמחיר חי:

$0.003192
$0.003192$0.003192
-2.56%1D
USD
DFYN Token (DFYN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:03:36 (UTC+8)

DFYN Token (DFYN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.003191
$ 0.003191$ 0.003191
24 שעות נמוך
$ 0.003375
$ 0.003375$ 0.003375
גבוה 24 שעות

$ 0.003191
$ 0.003191$ 0.003191

$ 0.003375
$ 0.003375$ 0.003375

$ 8.35454802
$ 8.35454802$ 8.35454802

$ 0.002747020679671152
$ 0.002747020679671152$ 0.002747020679671152

-1.21%

-2.56%

-2.48%

-2.48%

DFYN Token (DFYN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003191. במהלך 24 השעות האחרונות, DFYN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003191 לבין שיא של $ 0.003375, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFYNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.35454802, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002747020679671152.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFYN השתנה ב -1.21% במהלך השעה האחרונה, -2.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DFYN Token (DFYN) מידע שוק

No.2359

$ 548.46K
$ 548.46K$ 548.46K

$ 64.77K
$ 64.77K$ 64.77K

$ 797.75K
$ 797.75K$ 797.75K

171.88M
171.88M 171.88M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

198,284,457
198,284,457 198,284,457

68.75%

2021-05-14 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של DFYN Token הוא $ 548.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.77K. ההיצע במחזור של DFYN הוא 171.88M, עם היצע כולל של 198284457. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 797.75K.

DFYN Token (DFYN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DFYN Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00008386-2.56%
30 ימים$ -0.000148-4.44%
60 ימים$ +0.000191+6.36%
90 ימים$ -0.000213-6.26%
DFYN Token שינוי מחיר היום

היום,DFYN רשם שינוי של $ -0.00008386 (-2.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DFYN Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000148 (-4.44%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DFYN Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DFYN ראה שינוי של $ +0.000191 (+6.36%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DFYN Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000213 (-6.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DFYN Token (DFYN)?

בדוק את DFYN Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDFYN Token (DFYN)

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

DFYN Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DFYN Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDFYN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DFYN Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDFYN Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DFYN Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DFYN Token (DFYN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DFYN Token (DFYN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DFYN Token.

בדוק את DFYN Token תחזית המחיר עכשיו‏!

DFYN Token (DFYN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DFYN Token (DFYN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DFYN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DFYN Token (DFYN)

מחפש איך לקנותDFYN Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DFYN Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DFYN למטבעות מקומיים

DFYN Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DFYN Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDFYN Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DFYN Token

כמה שווה DFYN Token (DFYN) היום?
החי DFYNהמחיר ב USD הוא 0.003191 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DFYN ל USD?
המחיר הנוכחי של DFYN ל USD הוא $ 0.003191. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DFYN Token?
שווי השוק של DFYN הוא $ 548.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DFYN?
ההיצע במחזור של DFYN הוא 171.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DFYN?
‏‏DFYN השיג מחיר שיא (ATH) של 8.35454802 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DFYN?
DFYN ‏‏רשם מחירATL של 0.002747020679671152 USD.
מהו נפח המסחר של DFYN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DFYN הוא $ 64.77K USD.
האם DFYN יעלה השנה?
DFYN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DFYN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:03:36 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

