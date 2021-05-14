DFYN

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

שֵׁםDFYN

דירוגNo.2395

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.15%

אספקת מחזור171,878,614.9681

מקסימום היצע250,000,000

אספקה כוללת198,284,457

שיעור מחזור0.6875%

תאריך הנפקה2021-05-14 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים8.35454802,2021-05-16

המחיר הנמוך ביותר0.002747020679671152,2025-08-02

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואDfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

