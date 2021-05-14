DFYN Token (DFYN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DFYN Token (DFYN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DFYN Token (DFYN) מידע Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol. אתר רשמי: https://dfyn.network/ מסמך לבן: https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023 קנה DFYNעכשיו!

DFYN Token (DFYN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DFYN Token (DFYN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 550.01K $ 550.01K $ 550.01K ההיצע הכולל: $ 198.28M $ 198.28M $ 198.28M אספקה במחזור: $ 171.88M $ 171.88M $ 171.88M FDV (שווי מדולל מלא): $ 800.00K $ 800.00K $ 800.00K שיא כל הזמנים: $ 8.5005 $ 8.5005 $ 8.5005 שפל כל הזמנים: $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 מחיר נוכחי: $ 0.0032 $ 0.0032 $ 0.0032 למידע נוסף על DFYN Token (DFYN) מחיר

DFYN Token (DFYN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DFYN Token (DFYN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DFYN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DFYNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DFYNטוקניומיקה, חקרו אתDFYNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DFYN מעוניין להוסיף את DFYN Token (DFYN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DFYN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DFYN ב-MEXC עכשיו!

DFYN Token (DFYN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DFYNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DFYN עכשיו את היסטוריית המחירים!

DFYN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DFYN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DFYN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DFYNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!