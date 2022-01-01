Degen (DEGEN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Degen (DEGEN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Degen (DEGEN) מידע Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts. אתר רשמי: https://www.degen.tips/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/A7n89LqW67HJKzJkdWZa2xojuK4N5GBKHz3dfjATCZPz קנה DEGENעכשיו!

Degen (DEGEN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Degen (DEGEN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 82.32M $ 82.32M $ 82.32M ההיצע הכולל: $ 36.96B $ 36.96B $ 36.96B אספקה במחזור: $ 24.29B $ 24.29B $ 24.29B FDV (שווי מדולל מלא): $ 125.27M $ 125.27M $ 125.27M שיא כל הזמנים: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 שפל כל הזמנים: $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 מחיר נוכחי: $ 0.003389 $ 0.003389 $ 0.003389 למידע נוסף על Degen (DEGEN) מחיר

Degen (DEGEN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Degen (DEGEN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DEGEN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DEGENהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DEGENטוקניומיקה, חקרו אתDEGENהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DEGEN מעוניין להוסיף את Degen (DEGEN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DEGEN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DEGEN ב-MEXC עכשיו!

Degen (DEGEN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DEGENעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DEGEN עכשיו את היסטוריית המחירים!

DEGEN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DEGEN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DEGEN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DEGENעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

