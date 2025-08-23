עוד על DCD

DecideAI סֵמֶל

DecideAI מְחִיר(DCD)

1 DCD ל USDמחיר חי:

$0.00762
$0.00762$0.00762
-1.55%1D
USD
DecideAI (DCD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:33:08 (UTC+8)

DecideAI (DCD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00752
$ 0.00752$ 0.00752
24 שעות נמוך
$ 0.00815
$ 0.00815$ 0.00815
גבוה 24 שעות

$ 0.00752
$ 0.00752$ 0.00752

$ 0.00815
$ 0.00815$ 0.00815

$ 0.110786733638958
$ 0.110786733638958$ 0.110786733638958

$ 0.004780263065190912
$ 0.004780263065190912$ 0.004780263065190912

+0.92%

-1.55%

-12.42%

-12.42%

DecideAI (DCD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00762. במהלך 24 השעות האחרונות, DCD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00752 לבין שיא של $ 0.00815, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DCDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.110786733638958, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004780263065190912.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DCD השתנה ב +0.92% במהלך השעה האחרונה, -1.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DecideAI (DCD) מידע שוק

No.1551

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

$ 108.10K
$ 108.10K$ 108.10K

$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M

488.68M
488.68M 488.68M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

981,473,305.19
981,473,305.19 981,473,305.19

48.86%

DCD

שווי השוק הנוכחי של DecideAI הוא $ 3.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 108.10K. ההיצע במחזור של DCD הוא 488.68M, עם היצע כולל של 981473305.19. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.62M.

DecideAI (DCD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DecideAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00012-1.55%
30 ימים$ -0.00371-32.75%
60 ימים$ -0.00446-36.93%
90 ימים$ -0.00402-34.54%
DecideAI שינוי מחיר היום

היום,DCD רשם שינוי של $ -0.00012 (-1.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DecideAI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00371 (-32.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DecideAI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DCD ראה שינוי של $ -0.00446 (-36.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DecideAI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00402 (-34.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DecideAI (DCD)?

בדוק את DecideAI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDecideAI (DCD)

DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.

DecideAI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DecideAIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDCD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DecideAIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDecideAI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DecideAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DecideAI (DCD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DecideAI (DCD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DecideAI.

בדוק את DecideAI תחזית המחיר עכשיו‏!

DecideAI (DCD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DecideAI (DCD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DCD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DecideAI (DCD)

מחפש איך לקנותDecideAI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DecideAIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DecideAI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DecideAI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDecideAI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DecideAI

כמה שווה DecideAI (DCD) היום?
החי DCDהמחיר ב USD הוא 0.00762 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DCD ל USD?
המחיר הנוכחי של DCD ל USD הוא $ 0.00762. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DecideAI?
שווי השוק של DCD הוא $ 3.72M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DCD?
ההיצע במחזור של DCD הוא 488.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DCD?
‏‏DCD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.110786733638958 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DCD?
DCD ‏‏רשם מחירATL של 0.004780263065190912 USD.
מהו נפח המסחר של DCD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DCD הוא $ 108.10K USD.
האם DCD יעלה השנה?
DCD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DCD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:33:08 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

