DecideAI (DCD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DecideAI (DCD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DecideAI (DCD) מידע DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce. אתר רשמי: https://decideai.xyz/ מסמך לבן: https://decideai.gitbook.io/decideai-whitepaper/ סייר בלוקים: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/x4kx5-ziaaa-aaaaq-aabeq-cai/transactions קנה DCDעכשיו!

DecideAI (DCD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DecideAI (DCD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M ההיצע הכולל: $ 981.47M $ 981.47M $ 981.47M אספקה במחזור: $ 488.68M $ 488.68M $ 488.68M FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M שיא כל הזמנים: $ 0.11092 $ 0.11092 $ 0.11092 שפל כל הזמנים: $ 0.004780263065190912 $ 0.004780263065190912 $ 0.004780263065190912 מחיר נוכחי: $ 0.00751 $ 0.00751 $ 0.00751 למידע נוסף על DecideAI (DCD) מחיר

DecideAI (DCD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DecideAI (DCD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DCD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DCDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DCDטוקניומיקה, חקרו אתDCDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DCD מעוניין להוסיף את DecideAI (DCD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DCD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DCD ב-MEXC עכשיו!

DecideAI (DCD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DCDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DCD עכשיו את היסטוריית המחירים!

DCD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DCD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DCD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DCDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!