DeepBrain Chain סֵמֶל

DeepBrain Chain מְחִיר(DBC)

1 DBC ל USDמחיר חי:

$0.0004841
$0.0004841$0.0004841
+0.64%1D
USD
DeepBrain Chain (DBC) טבלת מחירים חיה
DeepBrain Chain (DBC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000481
$ 0.000481$ 0.000481
24 שעות נמוך
$ 0.000485
$ 0.000485$ 0.000485
גבוה 24 שעות

$ 0.000481
$ 0.000481$ 0.000481

$ 0.000485
$ 0.000485$ 0.000485

$ 0.6586530208587646
$ 0.6586530208587646$ 0.6586530208587646

$ 0.000353639298356
$ 0.000353639298356$ 0.000353639298356

0.00%

+0.64%

-3.18%

-3.18%

DeepBrain Chain (DBC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004841. במהלך 24 השעות האחרונות, DBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000481 לבין שיא של $ 0.000485, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6586530208587646, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000353639298356.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DBC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeepBrain Chain (DBC) מידע שוק

No.1735

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

$ 106.40
$ 106.40$ 106.40

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

5.43B
5.43B 5.43B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

54.28%

ETH

שווי השוק הנוכחי של DeepBrain Chain הוא $ 2.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 106.40. ההיצע במחזור של DBC הוא 5.43B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.84M.

DeepBrain Chain (DBC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DeepBrain Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000003079+0.64%
30 ימים$ -0.0002429-33.42%
60 ימים$ -0.0000259-5.08%
90 ימים$ -0.0001259-20.64%
DeepBrain Chain שינוי מחיר היום

היום,DBC רשם שינוי של $ +0.000003079 (+0.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DeepBrain Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002429 (-33.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DeepBrain Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DBC ראה שינוי של $ -0.0000259 (-5.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DeepBrain Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001259 (-20.64%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DeepBrain Chain (DBC)?

בדוק את DeepBrain Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDeepBrain Chain (DBC)

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

DeepBrain Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DeepBrain Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDBC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DeepBrain Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDeepBrain Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DeepBrain Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DeepBrain Chain (DBC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DeepBrain Chain (DBC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DeepBrain Chain.

בדוק את DeepBrain Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

DeepBrain Chain (DBC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DeepBrain Chain (DBC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DBC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DeepBrain Chain (DBC)

מחפש איך לקנותDeepBrain Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DeepBrain Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DeepBrain Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DeepBrain Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDeepBrain Chain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DeepBrain Chain

כמה שווה DeepBrain Chain (DBC) היום?
החי DBCהמחיר ב USD הוא 0.0004841 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DBC ל USD?
המחיר הנוכחי של DBC ל USD הוא $ 0.0004841. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DeepBrain Chain?
שווי השוק של DBC הוא $ 2.63M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DBC?
ההיצע במחזור של DBC הוא 5.43B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DBC?
‏‏DBC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6586530208587646 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DBC?
DBC ‏‏רשם מחירATL של 0.000353639298356 USD.
מהו נפח המסחר של DBC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DBC הוא $ 106.40 USD.
האם DBC יעלה השנה?
DBC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DBC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

