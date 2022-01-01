DeepBrain Chain (DBC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DeepBrain Chain (DBC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DeepBrain Chain (DBC) מידע DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide. אתר רשמי: https://www.deepbrainchain.org/ מסמך לבן: https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf סייר בלוקים: https://dbc.subscan.io/ קנה DBCעכשיו!

DeepBrain Chain (DBC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DeepBrain Chain (DBC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 5.43B $ 5.43B $ 5.43B FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M שיא כל הזמנים: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 שפל כל הזמנים: $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 מחיר נוכחי: $ 0.000465 $ 0.000465 $ 0.000465 למידע נוסף על DeepBrain Chain (DBC) מחיר

DeepBrain Chain (DBC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DeepBrain Chain (DBC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DBC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DBCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DBCטוקניומיקה, חקרו אתDBCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DBC מעוניין להוסיף את DeepBrain Chain (DBC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DBC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DBC ב-MEXC עכשיו!

DeepBrain Chain (DBC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DBCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DBC עכשיו את היסטוריית המחירים!

DBC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DBC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DBC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DBCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

