Daddy Tate סֵמֶל

Daddy Tate מְחִיר(DADDY)

1 DADDY ל USDמחיר חי:

$0.0334
$0.0334$0.0334
-1.79%1D
USD
Daddy Tate (DADDY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:02:45 (UTC+8)

Daddy Tate (DADDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03283
$ 0.03283$ 0.03283
24 שעות נמוך
$ 0.03536
$ 0.03536$ 0.03536
גבוה 24 שעות

$ 0.03283
$ 0.03283$ 0.03283

$ 0.03536
$ 0.03536$ 0.03536

$ 0.2924734098553782
$ 0.2924734098553782$ 0.2924734098553782

$ 0.019893218377353056
$ 0.019893218377353056$ 0.019893218377353056

-0.06%

-1.79%

-3.53%

-3.53%

Daddy Tate (DADDY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0334. במהלך 24 השעות האחרונות, DADDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03283 לבין שיא של $ 0.03536, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DADDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2924734098553782, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.019893218377353056.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DADDY השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -1.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Daddy Tate (DADDY) מידע שוק

No.876

$ 20.03M
$ 20.03M$ 20.03M

$ 62.85K
$ 62.85K$ 62.85K

$ 33.39M
$ 33.39M$ 33.39M

599.64M
599.64M 599.64M

999,689,062
999,689,062 999,689,062

599,638,688.322786
599,638,688.322786 599,638,688.322786

59.98%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Daddy Tate הוא $ 20.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.85K. ההיצע במחזור של DADDY הוא 599.64M, עם היצע כולל של 599638688.322786. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.39M.

Daddy Tate (DADDY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Daddy Tateהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0006088-1.79%
30 ימים$ +0.00511+18.06%
60 ימים$ +0.0012+3.72%
90 ימים$ -0.00334-9.10%
Daddy Tate שינוי מחיר היום

היום,DADDY רשם שינוי של $ -0.0006088 (-1.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Daddy Tate שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00511 (+18.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Daddy Tate שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DADDY ראה שינוי של $ +0.0012 (+3.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Daddy Tate שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00334 (-9.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Daddy Tate (DADDY)?

בדוק את Daddy Tate עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDaddy Tate (DADDY)

DADDY is a meme coin on the Solana chain

Daddy Tate זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Daddy Tateההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDADDY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Daddy Tateאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDaddy Tate לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Daddy Tateתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Daddy Tate (DADDY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Daddy Tate (DADDY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Daddy Tate.

בדוק את Daddy Tate תחזית המחיר עכשיו‏!

Daddy Tate (DADDY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Daddy Tate (DADDY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DADDY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Daddy Tate (DADDY)

מחפש איך לקנותDaddy Tate? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Daddy Tateב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DADDY למטבעות מקומיים

1 Daddy Tate(DADDY) ל VND
878.921
1 Daddy Tate(DADDY) ל AUD
A$0.051436
1 Daddy Tate(DADDY) ל GBP
0.024716
1 Daddy Tate(DADDY) ל EUR
0.02839
1 Daddy Tate(DADDY) ל USD
$0.0334
1 Daddy Tate(DADDY) ל MYR
RM0.14028
1 Daddy Tate(DADDY) ל TRY
1.3694
1 Daddy Tate(DADDY) ל JPY
¥4.9098
1 Daddy Tate(DADDY) ל ARS
ARS$44.1214
1 Daddy Tate(DADDY) ל RUB
2.691706
1 Daddy Tate(DADDY) ל INR
2.925172
1 Daddy Tate(DADDY) ל IDR
Rp538.709602
1 Daddy Tate(DADDY) ל KRW
46.388592
1 Daddy Tate(DADDY) ל PHP
1.895116
1 Daddy Tate(DADDY) ל EGP
￡E.1.620234
1 Daddy Tate(DADDY) ל BRL
R$0.181696
1 Daddy Tate(DADDY) ל CAD
C$0.046092
1 Daddy Tate(DADDY) ל BDT
4.026036
1 Daddy Tate(DADDY) ל NGN
50.914626
1 Daddy Tate(DADDY) ל COP
$133.6
1 Daddy Tate(DADDY) ל ZAR
R.0.585502
1 Daddy Tate(DADDY) ל UAH
1.368064
1 Daddy Tate(DADDY) ל VES
Bs4.676
1 Daddy Tate(DADDY) ל CLP
$32.0306
1 Daddy Tate(DADDY) ל PKR
Rs9.392414
1 Daddy Tate(DADDY) ל KZT
17.794184
1 Daddy Tate(DADDY) ל THB
฿1.08383
1 Daddy Tate(DADDY) ל TWD
NT$1.018032
1 Daddy Tate(DADDY) ל AED
د.إ0.122578
1 Daddy Tate(DADDY) ל CHF
Fr0.02672
1 Daddy Tate(DADDY) ל HKD
HK$0.260854
1 Daddy Tate(DADDY) ל AMD
֏12.646576
1 Daddy Tate(DADDY) ל MAD
.د.م0.299598
1 Daddy Tate(DADDY) ל MXN
$0.62291
1 Daddy Tate(DADDY) ל SAR
ريال0.12525
1 Daddy Tate(DADDY) ל PLN
0.121576
1 Daddy Tate(DADDY) ל RON
лв0.144288
1 Daddy Tate(DADDY) ל SEK
kr0.318302
1 Daddy Tate(DADDY) ל BGN
лв0.055778
1 Daddy Tate(DADDY) ל HUF
Ft11.360342
1 Daddy Tate(DADDY) ל CZK
0.701066
1 Daddy Tate(DADDY) ל KWD
د.ك0.010187
1 Daddy Tate(DADDY) ל ILS
0.112892
1 Daddy Tate(DADDY) ל AOA
Kz30.446438
1 Daddy Tate(DADDY) ל BHD
.د.ب0.0125918
1 Daddy Tate(DADDY) ל BMD
$0.0334
1 Daddy Tate(DADDY) ל DKK
kr0.213092
1 Daddy Tate(DADDY) ל HNL
L0.866062
1 Daddy Tate(DADDY) ל MUR
1.524376
1 Daddy Tate(DADDY) ל NAD
$0.583832
1 Daddy Tate(DADDY) ל NOK
kr0.337674
1 Daddy Tate(DADDY) ל NZD
$0.05678
1 Daddy Tate(DADDY) ל PAB
B/.0.0334
1 Daddy Tate(DADDY) ל PGK
K0.139612
1 Daddy Tate(DADDY) ל QAR
ر.ق0.120574
1 Daddy Tate(DADDY) ל RSD
дин.3.347014

Daddy Tate מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Daddy Tate, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרDaddy Tate הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Daddy Tate

כמה שווה Daddy Tate (DADDY) היום?
החי DADDYהמחיר ב USD הוא 0.0334 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DADDY ל USD?
המחיר הנוכחי של DADDY ל USD הוא $ 0.0334. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Daddy Tate?
שווי השוק של DADDY הוא $ 20.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DADDY?
ההיצע במחזור של DADDY הוא 599.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DADDY?
‏‏DADDY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2924734098553782 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DADDY?
DADDY ‏‏רשם מחירATL של 0.019893218377353056 USD.
מהו נפח המסחר של DADDY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DADDY הוא $ 62.85K USD.
האם DADDY יעלה השנה?
DADDY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DADDY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Daddy Tate (DADDY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
