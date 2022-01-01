Daddy Tate (DADDY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Daddy Tate (DADDY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Daddy Tate (DADDY) מידע DADDY is a meme coin on the Solana chain אתר רשמי: https://www.daddysuniversity.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/4Cnk9EPnW5ixfLZatCPJjDB1PUtcRpVVgTQukm9epump קנה DADDYעכשיו!

Daddy Tate (DADDY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Daddy Tate (DADDY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 19.68M $ 19.68M $ 19.68M ההיצע הכולל: $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M אספקה במחזור: $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M FDV (שווי מדולל מלא): $ 32.81M $ 32.81M $ 32.81M שיא כל הזמנים: $ 0.2879 $ 0.2879 $ 0.2879 שפל כל הזמנים: $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 מחיר נוכחי: $ 0.03282 $ 0.03282 $ 0.03282 למידע נוסף על Daddy Tate (DADDY) מחיר

Daddy Tate (DADDY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Daddy Tate (DADDY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DADDY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DADDYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DADDYטוקניומיקה, חקרו אתDADDYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DADDY מעוניין להוסיף את Daddy Tate (DADDY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DADDY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DADDY ב-MEXC עכשיו!

Daddy Tate (DADDY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DADDYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DADDY עכשיו את היסטוריית המחירים!

DADDY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DADDY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DADDY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DADDYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

