Cortex

Cortex מְחִיר(CTXC)

1 CTXC ל USDמחיר חי:

$0.06912
$0.06912$0.06912
-3.05%1D
USD
Cortex (CTXC) טבלת מחירים חיה
Cortex (CTXC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.06793
$ 0.06793$ 0.06793
24 שעות נמוך
$ 0.07205
$ 0.07205$ 0.07205
גבוה 24 שעות

$ 0.06793
$ 0.06793$ 0.06793

$ 0.07205
$ 0.07205$ 0.07205

$ 2.4102001190185547
$ 2.4102001190185547$ 2.4102001190185547

$ 0.0341331368292
$ 0.0341331368292$ 0.0341331368292

+0.71%

-3.05%

-4.97%

-4.97%

Cortex (CTXC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06912. במהלך 24 השעות האחרונות, CTXC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06793 לבין שיא של $ 0.07205, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTXCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.4102001190185547, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0341331368292.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTXC השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, -3.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cortex (CTXC) מידע שוק

No.973

$ 16.03M
$ 16.03M$ 16.03M

$ 56.60K
$ 56.60K$ 56.60K

$ 20.72M
$ 20.72M$ 20.72M

231.98M
231.98M 231.98M

299,792,458
299,792,458 299,792,458

299,792,458
299,792,458 299,792,458

77.38%

2018-02-18 00:00:00

CTXC

שווי השוק הנוכחי של Cortex הוא $ 16.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.60K. ההיצע במחזור של CTXC הוא 231.98M, עם היצע כולל של 299792458. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.72M.

Cortex (CTXC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cortexהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0021745-3.05%
30 ימים$ -0.00523-7.04%
60 ימים$ +0.00376+5.75%
90 ימים$ -0.02207-24.21%
Cortex שינוי מחיר היום

היום,CTXC רשם שינוי של $ -0.0021745 (-3.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cortex שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00523 (-7.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cortex שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CTXC ראה שינוי של $ +0.00376 (+5.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cortex שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02207 (-24.21%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cortex (CTXC)?

בדוק את Cortex עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCortex (CTXC)

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Cortex זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cortexההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCTXC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cortexאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCortex לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Cortexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cortex (CTXC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cortex (CTXC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cortex.

בדוק את Cortex תחזית המחיר עכשיו‏!

Cortex (CTXC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cortex (CTXC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CTXC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Cortex (CTXC)

מחפש איך לקנותCortex? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cortexב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CTXC למטבעות מקומיים

1 Cortex(CTXC) ל VND
1,818.8928
1 Cortex(CTXC) ל AUD
A$0.1057536
1 Cortex(CTXC) ל GBP
0.0511488
1 Cortex(CTXC) ל EUR
0.058752
1 Cortex(CTXC) ל USD
$0.06912
1 Cortex(CTXC) ל MYR
RM0.290304
1 Cortex(CTXC) ל TRY
2.8332288
1 Cortex(CTXC) ל JPY
¥10.16064
1 Cortex(CTXC) ל ARS
ARS$92.7783936
1 Cortex(CTXC) ל RUB
5.5890432
1 Cortex(CTXC) ל INR
6.0493824
1 Cortex(CTXC) ל IDR
Rp1,114.8385536
1 Cortex(CTXC) ל KRW
95.9993856
1 Cortex(CTXC) ל PHP
3.9163392
1 Cortex(CTXC) ל EGP
￡E.3.3530112
1 Cortex(CTXC) ל BRL
R$0.3739392
1 Cortex(CTXC) ל CAD
C$0.0953856
1 Cortex(CTXC) ל BDT
8.4091392
1 Cortex(CTXC) ל NGN
105.687936
1 Cortex(CTXC) ל COP
$276.48
1 Cortex(CTXC) ל ZAR
R.1.2137472
1 Cortex(CTXC) ל UAH
2.865024
1 Cortex(CTXC) ל VES
Bs9.6768
1 Cortex(CTXC) ל CLP
$66.3552
1 Cortex(CTXC) ל PKR
Rs19.5969024
1 Cortex(CTXC) ל KZT
36.9819648
1 Cortex(CTXC) ל THB
฿2.2401792
1 Cortex(CTXC) ל TWD
NT$2.1060864
1 Cortex(CTXC) ל AED
د.إ0.2536704
1 Cortex(CTXC) ל CHF
Fr0.055296
1 Cortex(CTXC) ל HKD
HK$0.5398272
1 Cortex(CTXC) ל AMD
֏26.4619008
1 Cortex(CTXC) ל MAD
.د.م0.62208
1 Cortex(CTXC) ל MXN
$1.2835584
1 Cortex(CTXC) ל SAR
ريال0.2592
1 Cortex(CTXC) ל PLN
0.2515968
1 Cortex(CTXC) ל RON
лв0.2979072
1 Cortex(CTXC) ל SEK
kr0.6573312
1 Cortex(CTXC) ל BGN
лв0.1154304
1 Cortex(CTXC) ל HUF
Ft23.4620928
1 Cortex(CTXC) ל CZK
1.4494464
1 Cortex(CTXC) ל KWD
د.ك0.0210816
1 Cortex(CTXC) ל ILS
0.2322432
1 Cortex(CTXC) ל AOA
Kz63.0077184
1 Cortex(CTXC) ל BHD
.د.ب0.02605824
1 Cortex(CTXC) ל BMD
$0.06912
1 Cortex(CTXC) ל DKK
kr0.4402944
1 Cortex(CTXC) ל HNL
L1.8095616
1 Cortex(CTXC) ל MUR
3.1546368
1 Cortex(CTXC) ל NAD
$1.2116736
1 Cortex(CTXC) ל NOK
kr0.6960384
1 Cortex(CTXC) ל NZD
$0.117504
1 Cortex(CTXC) ל PAB
B/.0.06912
1 Cortex(CTXC) ל PGK
K0.2916864
1 Cortex(CTXC) ל QAR
ر.ق0.2509056
1 Cortex(CTXC) ל RSD
дин.6.9196032

Cortex מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Cortex, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCortex הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cortex

כמה שווה Cortex (CTXC) היום?
החי CTXCהמחיר ב USD הוא 0.06912 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CTXC ל USD?
המחיר הנוכחי של CTXC ל USD הוא $ 0.06912. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cortex?
שווי השוק של CTXC הוא $ 16.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CTXC?
ההיצע במחזור של CTXC הוא 231.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CTXC?
‏‏CTXC השיג מחיר שיא (ATH) של 2.4102001190185547 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CTXC?
CTXC ‏‏רשם מחירATL של 0.0341331368292 USD.
מהו נפח המסחר של CTXC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CTXC הוא $ 56.60K USD.
האם CTXC יעלה השנה?
CTXC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CTXC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Cortex (CTXC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

