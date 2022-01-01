CertiK (CTK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CertiK (CTK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CertiK (CTK) מידע CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely. אתר רשמי: https://www.shentu.technology/ מסמך לבן: https://www.shentu.technology/whitepaper סייר בלוקים: https://explorer.shentu.technology קנה CTKעכשיו!

CertiK (CTK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CertiK (CTK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 51.14M $ 51.14M $ 51.14M ההיצע הכולל: $ 149.61M $ 149.61M $ 149.61M אספקה במחזור: $ 149.61M $ 149.61M $ 149.61M FDV (שווי מדולל מלא): $ 51.14M $ 51.14M $ 51.14M שיא כל הזמנים: $ 3.2827 $ 3.2827 $ 3.2827 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.3418 $ 0.3418 $ 0.3418 למידע נוסף על CertiK (CTK) מחיר

CertiK (CTK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CertiK (CTK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CTK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CTKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CTKטוקניומיקה, חקרו אתCTKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CTK מעוניין להוסיף את CertiK (CTK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CTK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CTK ב-MEXC עכשיו!

CertiK (CTK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CTKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CTK עכשיו את היסטוריית המחירים!

CTK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CTK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CTK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CTKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

