CRETA (CRETA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003129. במהלך 24 השעות האחרונות, CRETA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003114 לבין שיא של $ 0.003301, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRETAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.382079672694401, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002823386193634558.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRETA השתנה ב -2.65% במהלך השעה האחרונה, -1.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של CRETA הוא $ 4.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.32K. ההיצע במחזור של CRETA הוא 1.47B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.29M.
עקוב אחר שינויי המחירים של CRETAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00006093
|-1.91%
|30 ימים
|$ -0.000282
|-8.27%
|60 ימים
|$ -0.000886
|-22.07%
|90 ימים
|$ -0.0022
|-41.29%
היום,CRETA רשם שינוי של $ -0.00006093 (-1.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000282 (-8.27%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CRETA ראה שינוי של $ -0.000886 (-22.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0022 (-41.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CRETA (CRETA)?
בדוק את CRETA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.
Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.
CRETA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CRETAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCRETA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים CRETAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCRETA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
כמה יהיה CRETA (CRETA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CRETA (CRETA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CRETA.
בדוק את CRETA תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של CRETA (CRETA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRETA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחפש איך לקנותCRETA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CRETAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
למובן מעמיק יותר של CRETA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|10-17 19:52:08
|עדכוני תעשייה
הביקוש להימנעות מסיכון גלובלי עולה בשל בעיות הלוואות שאינן מבצעות בשני בנקים אמריקאיים
|10-17 14:38:57
|עדכוני תעשייה
מניות הקריפטו בארה"ב יורדות באופן נרחב, MSTR יורדת ב-4.35%, מניית האוצר של SOL, HSDT, יורדת ב-36.49%
|10-17 08:10:00
|עדכוני תעשייה
התשואה של Bitcoin באוקטובר השנה מדווחת באופן זמני כ-4.74%-, בעוד שהתשואה הממוצעת ההיסטורית הקודמת הייתה 21.89%
|10-17 04:42:12
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים גלובליים עלו על 500 מיליון דולר, בעיקר פוזיציות לונג
|10-16 21:36:00
|עדכוני תעשייה
ETF ביטקוין ספוט בארה"ב רואים זרימה שלילית נטו של 104 מיליון דולר אתמול
|10-16 15:41:06
|עדכוני תעשייה
לאחר הקריסה של "1011", הריבית הפתוחה בחוזים של מטבעות הקריפטו המרכזיים בשוק ממשיכה להישאר בשפל של שישה חודשים
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.
