המחיר החי של CRETAהיום הוא 0.003129 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת CRETA של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד.

CRETA סֵמֶל

CRETA מְחִיר(CRETA)

1 CRETA ל USDמחיר חי:

$0.003129
$0.003129$0.003129
-1.91%1D
USD
CRETA (CRETA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-10-17 22:48:53 (UTC+8)

CRETA (CRETA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.003114
$ 0.003114$ 0.003114
24 שעות נמוך
$ 0.003301
$ 0.003301$ 0.003301
גבוה 24 שעות

$ 0.003114
$ 0.003114$ 0.003114

$ 0.003301
$ 0.003301$ 0.003301

$ 2.382079672694401
$ 2.382079672694401$ 2.382079672694401

$ 0.002823386193634558
$ 0.002823386193634558$ 0.002823386193634558

-2.65%

-1.91%

-11.34%

-11.34%

CRETA (CRETA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003129. במהלך 24 השעות האחרונות, CRETA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003114 לבין שיא של $ 0.003301, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRETAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.382079672694401, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002823386193634558.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRETA השתנה ב -2.65% במהלך השעה האחרונה, -1.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CRETA (CRETA) מידע שוק

No.1475

$ 4.59M
$ 4.59M$ 4.59M

$ 60.32K
$ 60.32K$ 60.32K

$ 31.29M
$ 31.29M$ 31.29M

1.47B
1.47B 1.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

14.66%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של CRETA הוא $ 4.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.32K. ההיצע במחזור של CRETA הוא 1.47B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.29M.

CRETA (CRETA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CRETAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00006093-1.91%
30 ימים$ -0.000282-8.27%
60 ימים$ -0.000886-22.07%
90 ימים$ -0.0022-41.29%
CRETA שינוי מחיר היום

היום,CRETA רשם שינוי של $ -0.00006093 (-1.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CRETA שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000282 (-8.27%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CRETA שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CRETA ראה שינוי של $ -0.000886 (-22.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CRETA שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0022 (-41.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CRETA (CRETA)?

בדוק את CRETA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCRETA (CRETA)

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

CRETA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CRETAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCRETA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
לקרוא ביקורות וניתוחים CRETAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCRETA לחלקה ומושכלת.

CRETAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CRETA (CRETA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CRETA (CRETA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CRETA.

בדוק את CRETA תחזית המחיר עכשיו‏!

CRETA (CRETA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CRETA (CRETA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRETA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CRETA (CRETA)

מחפש איך לקנותCRETA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CRETAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CRETA למטבעות מקומיים

1 CRETA(CRETA) ל VND
82.339635
1 CRETA(CRETA) ל AUD
A$0.00481866
1 CRETA(CRETA) ל GBP
0.00231546
1 CRETA(CRETA) ל EUR
0.00265965
1 CRETA(CRETA) ל USD
$0.003129
1 CRETA(CRETA) ל MYR
RM0.01320438
1 CRETA(CRETA) ל TRY
0.13123026
1 CRETA(CRETA) ל JPY
¥0.46935
1 CRETA(CRETA) ל ARS
ARS$4.49568462
1 CRETA(CRETA) ל RUB
0.25394964
1 CRETA(CRETA) ל INR
0.27538329
1 CRETA(CRETA) ל IDR
Rp52.14997914
1 CRETA(CRETA) ל PHP
0.18192006
1 CRETA(CRETA) ל EGP
￡E.0.14884653
1 CRETA(CRETA) ל BRL
R$0.01699047
1 CRETA(CRETA) ל CAD
C$0.0043806
1 CRETA(CRETA) ל BDT
0.38120607
1 CRETA(CRETA) ל NGN
4.59468618
1 CRETA(CRETA) ל COP
$12.03460335
1 CRETA(CRETA) ל ZAR
R.0.05435073
1 CRETA(CRETA) ל UAH
0.13060446
1 CRETA(CRETA) ל TZS
T.Sh.7.687953
1 CRETA(CRETA) ל VES
Bs0.628929
1 CRETA(CRETA) ל CLP
$2.994453
1 CRETA(CRETA) ל PKR
Rs0.88588248
1 CRETA(CRETA) ל KZT
1.68405909
1 CRETA(CRETA) ל THB
฿0.10281894
1 CRETA(CRETA) ל TWD
NT$0.09593514
1 CRETA(CRETA) ל AED
د.إ0.01148343
1 CRETA(CRETA) ל CHF
Fr0.00247191
1 CRETA(CRETA) ל HKD
HK$0.02428104
1 CRETA(CRETA) ל AMD
֏1.19699895
1 CRETA(CRETA) ל MAD
.د.م0.02859906
1 CRETA(CRETA) ל MXN
$0.05769876
1 CRETA(CRETA) ל SAR
ريال0.01173375
1 CRETA(CRETA) ל ETB
Br0.46052622
1 CRETA(CRETA) ל KES
KSh0.40420422
1 CRETA(CRETA) ל JOD
د.أ0.002218461
1 CRETA(CRETA) ל PLN
0.01135827
1 CRETA(CRETA) ל RON
лв0.01364244
1 CRETA(CRETA) ל SEK
kr0.02953776
1 CRETA(CRETA) ל BGN
лв0.00522543
1 CRETA(CRETA) ל HUF
Ft1.04402214
1 CRETA(CRETA) ל CZK
0.06511449
1 CRETA(CRETA) ל KWD
د.ك0.000954345
1 CRETA(CRETA) ל ILS
0.01035699
1 CRETA(CRETA) ל BOB
Bs0.02162139
1 CRETA(CRETA) ל AZN
0.0053193
1 CRETA(CRETA) ל TJS
SM0.02884938
1 CRETA(CRETA) ל GEL
0.0084483
1 CRETA(CRETA) ל AOA
Kz2.85230253
1 CRETA(CRETA) ל BHD
.د.ب0.001179633
1 CRETA(CRETA) ל BMD
$0.003129
1 CRETA(CRETA) ל DKK
kr0.0200256
1 CRETA(CRETA) ל HNL
L0.08219883
1 CRETA(CRETA) ל MUR
0.14089887
1 CRETA(CRETA) ל NAD
$0.05456976
1 CRETA(CRETA) ל NOK
kr0.03150903
1 CRETA(CRETA) ל NZD
$0.00544446
1 CRETA(CRETA) ל PAB
B/.0.003129
1 CRETA(CRETA) ל PGK
K0.01332954
1 CRETA(CRETA) ל QAR
ر.ق0.01138956
1 CRETA(CRETA) ל RSD
дин.0.31418289
1 CRETA(CRETA) ל UZS
soʻm38.15853048
1 CRETA(CRETA) ל ALL
L0.25870572
1 CRETA(CRETA) ל ANG
ƒ0.00560091
1 CRETA(CRETA) ל AWG
ƒ0.00560091
1 CRETA(CRETA) ל BBD
$0.006258
1 CRETA(CRETA) ל BAM
KM0.00522543
1 CRETA(CRETA) ל BIF
Fr9.227421
1 CRETA(CRETA) ל BND
$0.00403641
1 CRETA(CRETA) ל BSD
$0.003129
1 CRETA(CRETA) ל JMD
$0.50295546
1 CRETA(CRETA) ל KHR
12.61691025
1 CRETA(CRETA) ל KMF
Fr1.323567
1 CRETA(CRETA) ל LAK
68.02173777
1 CRETA(CRETA) ל LKR
රු0.94758636
1 CRETA(CRETA) ל MDL
L0.05241075
1 CRETA(CRETA) ל MGA
Ar13.90665276
1 CRETA(CRETA) ל MOP
P0.025032
1 CRETA(CRETA) ל MVR
0.0478737
1 CRETA(CRETA) ל MWK
MK5.4228699
1 CRETA(CRETA) ל MZN
MT0.1999431
1 CRETA(CRETA) ל NPR
रु0.44075094
1 CRETA(CRETA) ל PYG
22.190868
1 CRETA(CRETA) ל RWF
Fr4.540179
1 CRETA(CRETA) ל SBD
$0.02575167
1 CRETA(CRETA) ל SCR
0.04486986
1 CRETA(CRETA) ל SRD
$0.12331389
1 CRETA(CRETA) ל SVC
$0.02737875
1 CRETA(CRETA) ל SZL
L0.05453847
1 CRETA(CRETA) ל TMT
m0.0109515
1 CRETA(CRETA) ל TND
د.ت0.00913668
1 CRETA(CRETA) ל TTD
$0.02121462
1 CRETA(CRETA) ל UGX
Sh10.788792
1 CRETA(CRETA) ל XAF
Fr1.758498
1 CRETA(CRETA) ל XCD
$0.0084483
1 CRETA(CRETA) ל XOF
Fr1.758498
1 CRETA(CRETA) ל XPF
Fr0.319158
1 CRETA(CRETA) ל BWP
P0.0419286
1 CRETA(CRETA) ל BZD
$0.00628929
1 CRETA(CRETA) ל CVE
$0.29518986
1 CRETA(CRETA) ל DJF
Fr0.556962
1 CRETA(CRETA) ל DOP
$0.19706442
1 CRETA(CRETA) ל DZD
د.ج0.40736451
1 CRETA(CRETA) ל FJD
$0.00710283
1 CRETA(CRETA) ל GNF
Fr27.206655
1 CRETA(CRETA) ל GTQ
Q0.02396814
1 CRETA(CRETA) ל GYD
$0.65471196
1 CRETA(CRETA) ל ISK
kr0.378609

למובן מעמיק יותר של CRETA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרCRETA הרשמי
אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CRETA

כמה שווה CRETA (CRETA) היום?
החי CRETAהמחיר ב USD הוא 0.003129 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRETA ל USD?
המחיר הנוכחי של CRETA ל USD הוא $ 0.003129. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CRETA?
שווי השוק של CRETA הוא $ 4.59M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRETA?
ההיצע במחזור של CRETA הוא 1.47B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRETA?
‏‏CRETA השיג מחיר שיא (ATH) של 2.382079672694401 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRETA?
CRETA ‏‏רשם מחירATL של 0.002823386193634558 USD.
מהו נפח המסחר של CRETA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRETA הוא $ 60.32K USD.
האם CRETA יעלה השנה?
CRETA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRETA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
CRETA (CRETA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
10-17 19:52:08עדכוני תעשייה
הביקוש להימנעות מסיכון גלובלי עולה בשל בעיות הלוואות שאינן מבצעות בשני בנקים אמריקאיים
10-17 14:38:57עדכוני תעשייה
מניות הקריפטו בארה"ב יורדות באופן נרחב, MSTR יורדת ב-4.35%, מניית האוצר של SOL, HSDT, יורדת ב-36.49%
10-17 08:10:00עדכוני תעשייה
התשואה של Bitcoin באוקטובר השנה מדווחת באופן זמני כ-4.74%-, בעוד שהתשואה הממוצעת ההיסטורית הקודמת הייתה 21.89%
10-17 04:42:12עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים גלובליים עלו על 500 מיליון דולר, בעיקר פוזיציות לונג
10-16 21:36:00עדכוני תעשייה
ETF ביטקוין ספוט בארה"ב רואים זרימה שלילית נטו של 104 מיליון דולר אתמול
10-16 15:41:06עדכוני תעשייה
לאחר הקריסה של "1011", הריבית הפתוחה בחוזים של מטבעות הקריפטו המרכזיים בשוק ממשיכה להישאר בשפל של שישה חודשים

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
