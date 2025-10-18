CRETA (CRETA) תחזית מחיר (USD)

קבל CRETA תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה CRETA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של CRETA % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

CRETA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

CRETA (CRETA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)
על פי התחזית שלך, CRETA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003131 בשנת 2025.

CRETA (CRETA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)
על פי התחזית שלך, CRETA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003287 בשנת 2026.

CRETA (CRETA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)
על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של CRETA הוא $ 0.003451 עם 10.25% שיעור צמיחה.

CRETA (CRETA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של CRETA הוא $ 0.003624 עם 15.76% שיעור צמיחה.

CRETA (CRETA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של CRETA הוא $ 0.003805 עם 21.55% שיעור צמיחה.

CRETA (CRETA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CRETA הוא $ 0.003996 עם 27.63% שיעור צמיחה.

CRETA (CRETA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)
בשנת 2040, המחיר של CRETA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006509.

CRETA (CRETA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)
בשנת 2050, המחיר של CRETA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010602.

שָׁנָה מחיר צְמִיחָה
2025 $ 0.003131 0.00%

2026 $ 0.003287 5.00%

2027 $ 0.003451 10.25%

2028 $ 0.003624 15.76%

2029 $ 0.003805 21.55%

2030 $ 0.003996 27.63%

2031 $ 0.004195 34.01%

2032 $ 0.004405 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.004625 47.75%

2034 $ 0.004857 55.13%

2035 $ 0.005100 62.89%

2036 $ 0.005355 71.03%

2037 $ 0.005622 79.59%

2038 $ 0.005903 88.56%

2039 $ 0.006199 97.99%

2040 $ 0.006509 107.89% הצג עוד לטווח קצר CRETA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה October 18, 2025(הַיוֹם) $ 0.003131 0.00%

October 19, 2025(מחר) $ 0.003131 0.01%

October 25, 2025(השבוע) $ 0.003134 0.10%

November 17, 2025(30 ימים) $ 0.003143 0.41% CRETA (CRETA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורCRETAב October 18, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003131 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. CRETA (CRETA) תחזית מחירים למחר עבור October 19, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCRETA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003131 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. CRETA (CRETA) תחזית מחירים להשבוע לפיOctober 25, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCRETA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003134 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. CRETA (CRETA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCRETA הוא $0.003143 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית CRETA

מחיר נוכחי $ 0.003131
שינוי מחיר (24 שעות) 0.00%
שווי שוק $ 4.59M
אספקת מחזור 1.47B
נפח (24 שעות) $ 59.51K

המחיר CRETA העדכני הוא $ 0.003131. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 59.51Kב 24 שעות. בנוסף, CRETA יש כמות במעגל של 1.47B ושווי שוק כולל של $ 4.59M.

CRETA מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בCRETAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלCRETA הוא 0.003132USD. היצע במחזור של CRETA(CRETA) הוא 0.00 CRETA , מה שמעניק לו שווי שוק של $4.59M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -0.000057 $ 0.003301 $ 0.003114

7 ימים -0.11% $ -0.000399 $ 0.003532 $ 0.002936

30 ימים -0.08% $ -0.000279 $ 0.004678 $ 0.002868 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,CRETA הראה תנועת מחירים של $-0.000057 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,CRETA נסחר בשיא של $0.003532 ושפל של $0.002936 . נרשם שינוי במחיר של -0.11% . מגמה אחרונה זו מציגה אתCRETA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,CRETA חווה -0.08% שינוי, המשקף בערך $-0.000279 לערכו. זה מצביע על כך ש CRETA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של CRETA המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה CRETA בהיסטוריית המחירים המלאה

איך CRETA (CRETA) מודול חיזוי מחיר עובד? CRETA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של CRETAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךCRETA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של CRETA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של CRETA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCRETA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCRETA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של CRETA.

מדוע CRETA חיזוי מחירים חשוב?

CRETA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם CRETA כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, CRETA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.

מהי תחזית המחיר של CRETA בחודש הבא?
על פי CRETA (CRETA) כלי תחזית המחירים, המחיר CRETA הצפוי יגיע ל -- ב undefined .

כמה יעלה 1 CRETA בשנת 2026?
המחיר של 1 CRETA (CRETA) היום הוא $0.003131 . על פי מודול התחזית שלעיל, CRETA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026.

מהו המחיר החזוי של CRETA בשנת 2027?
CRETA (CRETA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 CRETA עד שנת 2027.

מהו מחיר היעד המשוער של CRETA בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, CRETA (CRETA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.

מהו מחיר היעד המשוער של CRETA בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, CRETA (CRETA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.

כמה יעלה 1 CRETA בשנת 2030?
המחיר של 1 CRETA (CRETA) היום הוא $0.003131 . על פי מודול התחזית שלעיל, CRETA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030.

מהי CRETA תחזית המחיר בשנת 2040?
CRETA (CRETA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 CRETA עד שנת 2040.