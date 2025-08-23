עוד על CPOOL

CPOOL מידע על מחיר

CPOOL אתר רשמי

CPOOL טוקניומיקה

CPOOL תחזית מחיר

CPOOL היסטוריה

CPOOL מדריך קנייה

CPOOLממיר מטבעות לפיאט

CPOOL ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Clearpool סֵמֶל

Clearpool מְחִיר(CPOOL)

1 CPOOL ל USDמחיר חי:

$0.17735
$0.17735$0.17735
-7.00%1D
USD
Clearpool (CPOOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:32:05 (UTC+8)

Clearpool (CPOOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.17073
$ 0.17073$ 0.17073
24 שעות נמוך
$ 0.20345
$ 0.20345$ 0.20345
גבוה 24 שעות

$ 0.17073
$ 0.17073$ 0.17073

$ 0.20345
$ 0.20345$ 0.20345

$ 2.5694642729231667
$ 2.5694642729231667$ 2.5694642729231667

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-7.00%

+1.93%

+1.93%

Clearpool (CPOOL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.17735. במהלך 24 השעות האחרונות, CPOOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.17073 לבין שיא של $ 0.20345, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPOOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.5694642729231667, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPOOL השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Clearpool (CPOOL) מידע שוק

No.286

$ 141.60M
$ 141.60M$ 141.60M

$ 345.40K
$ 345.40K$ 345.40K

$ 177.35M
$ 177.35M$ 177.35M

798.45M
798.45M 798.45M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

79.84%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Clearpool הוא $ 141.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 345.40K. ההיצע במחזור של CPOOL הוא 798.45M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 177.35M.

Clearpool (CPOOL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Clearpoolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0133489-7.00%
30 ימים$ +0.01987+12.61%
60 ימים$ +0.07368+71.07%
90 ימים$ +0.01975+12.53%
Clearpool שינוי מחיר היום

היום,CPOOL רשם שינוי של $ -0.0133489 (-7.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Clearpool שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01987 (+12.61%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Clearpool שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CPOOL ראה שינוי של $ +0.07368 (+71.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Clearpool שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01975 (+12.53%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Clearpool (CPOOL)?

בדוק את Clearpool עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהClearpool (CPOOL)

Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

Clearpool זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Clearpoolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCPOOL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Clearpoolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךClearpool לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Clearpoolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Clearpool (CPOOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Clearpool (CPOOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Clearpool.

בדוק את Clearpool תחזית המחיר עכשיו‏!

Clearpool (CPOOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Clearpool (CPOOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CPOOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Clearpool (CPOOL)

מחפש איך לקנותClearpool? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Clearpoolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CPOOL למטבעות מקומיים

1 Clearpool(CPOOL) ל VND
4,666.96525
1 Clearpool(CPOOL) ל AUD
A$0.2713455
1 Clearpool(CPOOL) ל GBP
0.131239
1 Clearpool(CPOOL) ל EUR
0.1507475
1 Clearpool(CPOOL) ל USD
$0.17735
1 Clearpool(CPOOL) ל MYR
RM0.74487
1 Clearpool(CPOOL) ל TRY
7.2695765
1 Clearpool(CPOOL) ל JPY
¥26.07045
1 Clearpool(CPOOL) ל ARS
ARS$238.053358
1 Clearpool(CPOOL) ל RUB
14.340521
1 Clearpool(CPOOL) ל INR
15.521672
1 Clearpool(CPOOL) ל IDR
Rp2,860.4834705
1 Clearpool(CPOOL) ל KRW
246.317868
1 Clearpool(CPOOL) ל PHP
10.048651
1 Clearpool(CPOOL) ל EGP
￡E.8.6032485
1 Clearpool(CPOOL) ל BRL
R$0.9594635
1 Clearpool(CPOOL) ל CAD
C$0.244743
1 Clearpool(CPOOL) ל BDT
21.576401
1 Clearpool(CPOOL) ל NGN
271.1770175
1 Clearpool(CPOOL) ל COP
$709.4
1 Clearpool(CPOOL) ל ZAR
R.3.114266
1 Clearpool(CPOOL) ל UAH
7.3511575
1 Clearpool(CPOOL) ל VES
Bs24.829
1 Clearpool(CPOOL) ל CLP
$170.256
1 Clearpool(CPOOL) ל PKR
Rs50.282272
1 Clearpool(CPOOL) ל KZT
94.889344
1 Clearpool(CPOOL) ל THB
฿5.7479135
1 Clearpool(CPOOL) ל TWD
NT$5.4038545
1 Clearpool(CPOOL) ל AED
د.إ0.6508745
1 Clearpool(CPOOL) ל CHF
Fr0.14188
1 Clearpool(CPOOL) ל HKD
HK$1.3851035
1 Clearpool(CPOOL) ל AMD
֏67.896674
1 Clearpool(CPOOL) ל MAD
.د.م1.59615
1 Clearpool(CPOOL) ל MXN
$3.2933895
1 Clearpool(CPOOL) ל SAR
ريال0.6650625
1 Clearpool(CPOOL) ל PLN
0.645554
1 Clearpool(CPOOL) ל RON
лв0.7643785
1 Clearpool(CPOOL) ל SEK
kr1.6865985
1 Clearpool(CPOOL) ל BGN
лв0.2961745
1 Clearpool(CPOOL) ל HUF
Ft60.199684
1 Clearpool(CPOOL) ל CZK
3.7190295
1 Clearpool(CPOOL) ל KWD
د.ك0.05409175
1 Clearpool(CPOOL) ל ILS
0.595896
1 Clearpool(CPOOL) ל AOA
Kz161.6669395
1 Clearpool(CPOOL) ל BHD
.د.ب0.06686095
1 Clearpool(CPOOL) ל BMD
$0.17735
1 Clearpool(CPOOL) ל DKK
kr1.1297195
1 Clearpool(CPOOL) ל HNL
L4.643023
1 Clearpool(CPOOL) ל MUR
8.094254
1 Clearpool(CPOOL) ל NAD
$3.1089455
1 Clearpool(CPOOL) ל NOK
kr1.7859145
1 Clearpool(CPOOL) ל NZD
$0.301495
1 Clearpool(CPOOL) ל PAB
B/.0.17735
1 Clearpool(CPOOL) ל PGK
K0.748417
1 Clearpool(CPOOL) ל QAR
ر.ق0.6437805
1 Clearpool(CPOOL) ל RSD
дин.17.7545085

Clearpool מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Clearpool, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרClearpool הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Clearpool

כמה שווה Clearpool (CPOOL) היום?
החי CPOOLהמחיר ב USD הוא 0.17735 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CPOOL ל USD?
המחיר הנוכחי של CPOOL ל USD הוא $ 0.17735. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Clearpool?
שווי השוק של CPOOL הוא $ 141.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CPOOL?
ההיצע במחזור של CPOOL הוא 798.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CPOOL?
‏‏CPOOL השיג מחיר שיא (ATH) של 2.5694642729231667 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CPOOL?
CPOOL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CPOOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CPOOL הוא $ 345.40K USD.
האם CPOOL יעלה השנה?
CPOOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CPOOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:32:05 (UTC+8)

Clearpool (CPOOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CPOOL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CPOOL
CPOOL
USD
USD

1 CPOOL = 0.17735 USD

מסחרCPOOL

USDTCPOOL
$0.17735
$0.17735$0.17735
-6.88%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד