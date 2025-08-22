עוד על COW

CoW Protocol

CoW Protocol מְחִיר(COW)

CoW Protocol (COW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:01:17 (UTC+8)

CoW Protocol (COW) מידע על מחיר (USD)

-3.13%

CoW Protocol (COW) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3562. במהלך 24 השעות האחרונות, COW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.355 לבין שיא של $ 0.4003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2067017788875543, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04017878128090094.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COW השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, -6.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CoW Protocol (COW) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של CoW Protocol הוא $ 179.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.09M. ההיצע במחזור של COW הוא 505.17M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 356.20M.

CoW Protocol (COW) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CoW Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.025293-6.63%
30 ימים$ -0.0437-10.93%
60 ימים$ +0.0762+27.21%
90 ימים$ -0.063-15.03%
CoW Protocol שינוי מחיר היום

היום,COW רשם שינוי של $ -0.025293 (-6.63%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CoW Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0437 (-10.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CoW Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,COW ראה שינוי של $ +0.0762 (+27.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CoW Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.063 (-15.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CoW Protocol (COW)?

בדוק את CoW Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCoW Protocol (COW)

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

CoW Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CoW Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCOW את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים CoW Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCoW Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

CoW Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CoW Protocol (COW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CoW Protocol (COW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CoW Protocol.

בדוק את CoW Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

CoW Protocol (COW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CoW Protocol (COW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CoW Protocol (COW)

מחפש איך לקנותCoW Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CoW Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

COW למטבעות מקומיים

CoW Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של CoW Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCoW Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CoW Protocol

כמה שווה CoW Protocol (COW) היום?
החי COWהמחיר ב USD הוא 0.3562 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COW ל USD?
המחיר הנוכחי של COW ל USD הוא $ 0.3562. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CoW Protocol?
שווי השוק של COW הוא $ 179.94M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COW?
ההיצע במחזור של COW הוא 505.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COW?
‏‏COW השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2067017788875543 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COW?
COW ‏‏רשם מחירATL של 0.04017878128090094 USD.
מהו נפח המסחר של COW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COW הוא $ 1.09M USD.
האם COW יעלה השנה?
COW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
CoW Protocol (COW) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצ

