CoW Protocol (COW) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3562. במהלך 24 השעות האחרונות, COW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.355 לבין שיא של $ 0.4003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2067017788875543, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04017878128090094.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, COW השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, -6.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
CoW Protocol (COW) מידע שוק
No.248
$ 179.94M
$ 1.09M
$ 356.20M
505.17M
1,000,000,000
1,000,000,000
50.51%
ETH
שווי השוק הנוכחי של CoW Protocol הוא $ 179.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.09M. ההיצע במחזור של COW הוא 505.17M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 356.20M.
CoW Protocol (COW) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של CoW Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.025293
-6.63%
30 ימים
$ -0.0437
-10.93%
60 ימים
$ +0.0762
+27.21%
90 ימים
$ -0.063
-15.03%
CoW Protocol שינוי מחיר היום
היום,COW רשם שינוי של $ -0.025293 (-6.63%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
CoW Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0437 (-10.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
CoW Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,COW ראה שינוי של $ +0.0762 (+27.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
CoW Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.063 (-15.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CoW Protocol (COW)?
CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.
CoW Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה CoW Protocol (COW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CoW Protocol (COW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CoW Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של CoW Protocol (COW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
