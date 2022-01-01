CoW Protocol (COW) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CoW Protocol (COW), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CoW Protocol (COW) מידע CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. אתר רשמי: https://cow.fi מסמך לבן: https://docs.cow.fi/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB קנה COWעכשיו!

CoW Protocol (COW) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CoW Protocol (COW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 180.86M $ 180.86M $ 180.86M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 506.31M $ 506.31M $ 506.31M FDV (שווי מדולל מלא): $ 357.20M $ 357.20M $ 357.20M שיא כל הזמנים: $ 1.2294 $ 1.2294 $ 1.2294 שפל כל הזמנים: $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 מחיר נוכחי: $ 0.3572 $ 0.3572 $ 0.3572 למידע נוסף על CoW Protocol (COW) מחיר

CoW Protocol (COW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CoW Protocol (COW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של COW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות COWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את COWטוקניומיקה, חקרו אתCOWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות COW מעוניין להוסיף את CoW Protocol (COW) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת COW, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות COW ב-MEXC עכשיו!

CoW Protocol (COW) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של COWעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה COW עכשיו את היסטוריית המחירים!

COW חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן COW עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו COW משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה COWעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

