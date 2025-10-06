Cosplay Token מחיר היום

מחיר Cosplay Token (COT) בזמן אמת היום הוא $ 0.001743, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COT ל USD הוא $ 0.001743 לכל COT.

Cosplay Token כרגע מדורג במקום #2263 לפי שווי שוק של $ 687.37K, עם היצע במחזור של 394.36M COT. ב‑24 השעות האחרונות, COT סחר בין $ 0.00172 (נמוך) ל $ 0.001763 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.20071997640034067, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.001063216445440777.

ביצועים לטווח קצר, COT נע ב -0.58% בשעה האחרונה ו -11.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.45K.

Cosplay Token (COT) מידע שוק

דירוג No.2263 שווי שוק $ 687.37K$ 687.37K $ 687.37K נפח (24 שעות) $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M אספקת מחזור 394.36M 394.36M 394.36M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 39.43% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Cosplay Token הוא $ 687.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.45K. ההיצע במחזור של COT הוא 394.36M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.74M.