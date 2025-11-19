Cosplay Token (COT) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Cosplay Token (COT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:14:59 (UTC+8)
USD

Cosplay Token (COT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cosplay Token (COT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 698.80K
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 394.36M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 1.77M
שיא כל הזמנים:
$ 0.003254
שפל כל הזמנים:
$ 0.001063216445440777
מחיר נוכחי:
$ 0.001772
Cosplay Token (COT) מידע

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

אתר רשמי:
https://cot.curecos.com/
מסמך לבן:
https://cot.curecos.com/docs/COT-Whitepaper_EN.pdf
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0x5cac718a3ae330d361e39244bf9e67ab17514ce8

Cosplay Token (COT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Cosplay Token (COT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של COT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות COTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את COTטוקניומיקה, חקרו אתCOTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות COT

מעוניין להוסיף את Cosplay Token (COT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת COT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Cosplay Token (COT) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של COTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

COT חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן COT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו COT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

