Coral Protocol סֵמֶל

Coral Protocol מְחִיר(CORAL)

1 CORAL ל USDמחיר חי:

$0.001819
$0.001819$0.001819
-3.03%1D
USD
Coral Protocol (CORAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:01:10 (UTC+8)

Coral Protocol (CORAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001791
$ 0.001791$ 0.001791
24 שעות נמוך
$ 0.002033
$ 0.002033$ 0.002033
גבוה 24 שעות

$ 0.001791
$ 0.001791$ 0.001791

$ 0.002033
$ 0.002033$ 0.002033

$ 0.003473618541638876
$ 0.003473618541638876$ 0.003473618541638876

$ 0.000322065226668754
$ 0.000322065226668754$ 0.000322065226668754

-1.20%

-3.03%

-5.85%

-5.85%

Coral Protocol (CORAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001819. במהלך 24 השעות האחרונות, CORAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001791 לבין שיא של $ 0.002033, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003473618541638876, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000322065226668754.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORAL השתנה ב -1.20% במהלך השעה האחרונה, -3.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coral Protocol (CORAL) מידע שוק

No.3877

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 61.10K
$ 61.10K$ 61.10K

$ 18.19M
$ 18.19M$ 18.19M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Coral Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.10K. ההיצע במחזור של CORAL הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.19M.

Coral Protocol (CORAL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Coral Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00005684-3.03%
30 ימים$ +0.000499+37.80%
60 ימים$ +0.000451+32.96%
90 ימים$ +0.000244+15.49%
Coral Protocol שינוי מחיר היום

היום,CORAL רשם שינוי של $ -0.00005684 (-3.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Coral Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000499 (+37.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Coral Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CORAL ראה שינוי של $ +0.000451 (+32.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Coral Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000244 (+15.49%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Coral Protocol (CORAL)?

בדוק את Coral Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCoral Protocol (CORAL)

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

Coral Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Coral Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCORAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Coral Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCoral Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Coral Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Coral Protocol (CORAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coral Protocol (CORAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coral Protocol.

בדוק את Coral Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Coral Protocol (CORAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Coral Protocol (CORAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CORAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Coral Protocol (CORAL)

מחפש איך לקנותCoral Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Coral Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CORAL למטבעות מקומיים

1 Coral Protocol(CORAL) ל VND
47.866985
1 Coral Protocol(CORAL) ל AUD
A$0.00280126
1 Coral Protocol(CORAL) ל GBP
0.00134606
1 Coral Protocol(CORAL) ל EUR
0.00154615
1 Coral Protocol(CORAL) ל USD
$0.001819
1 Coral Protocol(CORAL) ל MYR
RM0.0076398
1 Coral Protocol(CORAL) ל TRY
0.074579
1 Coral Protocol(CORAL) ל JPY
¥0.267393
1 Coral Protocol(CORAL) ל ARS
ARS$2.402899
1 Coral Protocol(CORAL) ל RUB
0.14659321
1 Coral Protocol(CORAL) ל INR
0.15930802
1 Coral Protocol(CORAL) ל IDR
Rp29.33870557
1 Coral Protocol(CORAL) ל KRW
2.52637272
1 Coral Protocol(CORAL) ל PHP
0.10321006
1 Coral Protocol(CORAL) ל EGP
￡E.0.08823969
1 Coral Protocol(CORAL) ל BRL
R$0.00989536
1 Coral Protocol(CORAL) ל CAD
C$0.00251022
1 Coral Protocol(CORAL) ל BDT
0.21926226
1 Coral Protocol(CORAL) ל NGN
2.77286541
1 Coral Protocol(CORAL) ל COP
$7.276
1 Coral Protocol(CORAL) ל ZAR
R.0.03188707
1 Coral Protocol(CORAL) ל UAH
0.07450624
1 Coral Protocol(CORAL) ל VES
Bs0.25466
1 Coral Protocol(CORAL) ל CLP
$1.744421
1 Coral Protocol(CORAL) ל PKR
Rs0.51152099
1 Coral Protocol(CORAL) ל KZT
0.96909044
1 Coral Protocol(CORAL) ל THB
฿0.05902655
1 Coral Protocol(CORAL) ל TWD
NT$0.05544312
1 Coral Protocol(CORAL) ל AED
د.إ0.00667573
1 Coral Protocol(CORAL) ל CHF
Fr0.0014552
1 Coral Protocol(CORAL) ל HKD
HK$0.01420639
1 Coral Protocol(CORAL) ל AMD
֏0.68874616
1 Coral Protocol(CORAL) ל MAD
.د.م0.01631643
1 Coral Protocol(CORAL) ל MXN
$0.03392435
1 Coral Protocol(CORAL) ל SAR
ريال0.00682125
1 Coral Protocol(CORAL) ל PLN
0.00662116
1 Coral Protocol(CORAL) ל RON
лв0.00785808
1 Coral Protocol(CORAL) ל SEK
kr0.01733507
1 Coral Protocol(CORAL) ל BGN
лв0.00303773
1 Coral Protocol(CORAL) ל HUF
Ft0.61869647
1 Coral Protocol(CORAL) ל CZK
0.03818081
1 Coral Protocol(CORAL) ל KWD
د.ك0.000554795
1 Coral Protocol(CORAL) ל ILS
0.00614822
1 Coral Protocol(CORAL) ל AOA
Kz1.65814583
1 Coral Protocol(CORAL) ל BHD
.د.ب0.000685763
1 Coral Protocol(CORAL) ל BMD
$0.001819
1 Coral Protocol(CORAL) ל DKK
kr0.01160522
1 Coral Protocol(CORAL) ל HNL
L0.04716667
1 Coral Protocol(CORAL) ל MUR
0.08301916
1 Coral Protocol(CORAL) ל NAD
$0.03179612
1 Coral Protocol(CORAL) ל NOK
kr0.01839009
1 Coral Protocol(CORAL) ל NZD
$0.0030923
1 Coral Protocol(CORAL) ל PAB
B/.0.001819
1 Coral Protocol(CORAL) ל PGK
K0.00760342
1 Coral Protocol(CORAL) ל QAR
ر.ق0.00656659
1 Coral Protocol(CORAL) ל RSD
дин.0.18228199

למובן מעמיק יותר של Coral Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCoral Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Coral Protocol

כמה שווה Coral Protocol (CORAL) היום?
החי CORALהמחיר ב USD הוא 0.001819 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CORAL ל USD?
המחיר הנוכחי של CORAL ל USD הוא $ 0.001819. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Coral Protocol?
שווי השוק של CORAL הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CORAL?
ההיצע במחזור של CORAL הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CORAL?
‏‏CORAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.003473618541638876 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CORAL?
CORAL ‏‏רשם מחירATL של 0.000322065226668754 USD.
מהו נפח המסחר של CORAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CORAL הוא $ 61.10K USD.
האם CORAL יעלה השנה?
CORAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CORAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:01:10 (UTC+8)

Coral Protocol (CORAL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
