Coral Protocol (CORAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001819. במהלך 24 השעות האחרונות, CORAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001791 לבין שיא של $ 0.002033, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003473618541638876, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000322065226668754.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORAL השתנה ב -1.20% במהלך השעה האחרונה, -3.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Coral Protocol (CORAL) מידע שוק
No.3877
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 61.10K
$ 61.10K$ 61.10K
$ 18.19M
$ 18.19M$ 18.19M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Coral Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.10K. ההיצע במחזור של CORAL הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.19M.
Coral Protocol (CORAL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Coral Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00005684
-3.03%
30 ימים
$ +0.000499
+37.80%
60 ימים
$ +0.000451
+32.96%
90 ימים
$ +0.000244
+15.49%
Coral Protocol שינוי מחיר היום
היום,CORAL רשם שינוי של $ -0.00005684 (-3.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Coral Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000499 (+37.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Coral Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CORAL ראה שינוי של $ +0.000451 (+32.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Coral Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000244 (+15.49%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Coral Protocol (CORAL)?
CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.
Coral Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Coral Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCORAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Coral Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCoral Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Coral Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Coral Protocol (CORAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coral Protocol (CORAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coral Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Coral Protocol (CORAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CORAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Coral Protocol (CORAL)
מחפש איך לקנותCoral Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Coral Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.