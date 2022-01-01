Coral Protocol (CORAL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Coral Protocol (CORAL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Coral Protocol (CORAL) מידע CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously. אתר רשמי: https://www.coralprotocol.org מסמך לבן: https://arxiv.org/abs/2505.00749 סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CoRAitPvr9seu5F9Hk39vbjqA1o1XuoryHjSk1Z1q2mo קנה CORALעכשיו!

Coral Protocol (CORAL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Coral Protocol (CORAL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 18.55M $ 18.55M $ 18.55M שיא כל הזמנים: $ 0.003575 $ 0.003575 $ 0.003575 שפל כל הזמנים: $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 מחיר נוכחי: $ 0.001855 $ 0.001855 $ 0.001855 למידע נוסף על Coral Protocol (CORAL) מחיר

Coral Protocol (CORAL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Coral Protocol (CORAL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CORAL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CORALהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CORALטוקניומיקה, חקרו אתCORALהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CORAL מעוניין להוסיף את Coral Protocol (CORAL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CORAL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CORAL ב-MEXC עכשיו!

Coral Protocol (CORAL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CORALעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CORAL עכשיו את היסטוריית המחירים!

CORAL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CORAL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CORAL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CORALעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

