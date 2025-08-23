עוד על CLY

Colony סֵמֶל

Colony מְחִיר(CLY)

Colony (CLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:18:30 (UTC+8)

Colony (CLY) מידע על מחיר (USD)

+47.29%

Colony (CLY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.07773. במהלך 24 השעות האחרונות, CLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.07654 לבין שיא של $ 0.08282, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.9339473376656446, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0334724828286524.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLY השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+47.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Colony (CLY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Colony הוא $ 8.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.14K. ההיצע במחזור של CLY הוא 112.71M, עם היצע כולל של 150000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.66M.

Colony (CLY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Colonyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0001242+0.16%
30 ימים$ +0.02168+38.67%
60 ימים$ +0.02755+54.90%
90 ימים$ +0.00312+4.18%
Colony שינוי מחיר היום

היום,CLY רשם שינוי של $ +0.0001242 (+0.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Colony שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.02168 (+38.67%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Colony שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CLY ראה שינוי של $ +0.02755 (+54.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Colony שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00312 (+4.18%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Colony (CLY)?

בדוק את Colony עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהColony (CLY)

Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

Colony זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Colonyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCLY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Colonyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךColony לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Colonyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Colony (CLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Colony (CLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Colony.

בדוק את Colony תחזית המחיר עכשיו‏!

Colony (CLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Colony (CLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Colony (CLY)

מחפש איך לקנותColony? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Colonyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CLY למטבעות מקומיים

Colony מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Colony, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרColony הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Colony

כמה שווה Colony (CLY) היום?
החי CLYהמחיר ב USD הוא 0.07773 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLY ל USD?
המחיר הנוכחי של CLY ל USD הוא $ 0.07773. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Colony?
שווי השוק של CLY הוא $ 8.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLY?
ההיצע במחזור של CLY הוא 112.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLY?
‏‏CLY השיג מחיר שיא (ATH) של 2.9339473376656446 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLY?
CLY ‏‏רשם מחירATL של 0.0334724828286524 USD.
מהו נפח המסחר של CLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLY הוא $ 100.14K USD.
האם CLY יעלה השנה?
CLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:18:30 (UTC+8)

הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

