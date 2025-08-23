Clore AI (CLORE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.014581. במהלך 24 השעות האחרונות, CLORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.014176 לבין שיא של $ 0.015125, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLOREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4477709866959041, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002873471608704941.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLORE השתנה ב -2.17% במהלך השעה האחרונה, -2.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Clore AI (CLORE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Clore AI הוא $ 8.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 131.88K. ההיצע במחזור של CLORE הוא 579.07M, עם היצע כולל של 579072145.849815. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.96M.
Clore AI (CLORE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Clore AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00034495
-2.31%
30 ימים
$ -0.002135
-12.78%
60 ימים
$ -0.000924
-5.96%
90 ימים
$ -0.007562
-34.16%
Clore AI שינוי מחיר היום
היום,CLORE רשם שינוי של $ -0.00034495 (-2.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Clore AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002135 (-12.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Clore AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CLORE ראה שינוי של $ -0.000924 (-5.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Clore AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.007562 (-34.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.
Clore AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Clore AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCLORE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Clore AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךClore AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.