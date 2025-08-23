עוד על CLORE

1 CLORE ל USDמחיר חי:

$0.014588
-2.31%1D
USD
Clore AI (CLORE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:30:49 (UTC+8)

Clore AI (CLORE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.014176
24 שעות נמוך
$ 0.015125
גבוה 24 שעות

$ 0.014176
$ 0.015125
$ 0.4477709866959041
$ 0.002873471608704941
-2.17%

-2.31%

-4.08%

-4.08%

Clore AI (CLORE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.014581. במהלך 24 השעות האחרונות, CLORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.014176 לבין שיא של $ 0.015125, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLOREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4477709866959041, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002873471608704941.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLORE השתנה ב -2.17% במהלך השעה האחרונה, -2.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Clore AI (CLORE) מידע שוק

No.1233

$ 8.44M
$ 131.88K
$ 18.96M
579.07M
1,300,000,000
579,072,145.849815
44.54%

CLORE

שווי השוק הנוכחי של Clore AI הוא $ 8.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 131.88K. ההיצע במחזור של CLORE הוא 579.07M, עם היצע כולל של 579072145.849815. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.96M.

Clore AI (CLORE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Clore AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00034495-2.31%
30 ימים$ -0.002135-12.78%
60 ימים$ -0.000924-5.96%
90 ימים$ -0.007562-34.16%
Clore AI שינוי מחיר היום

היום,CLORE רשם שינוי של $ -0.00034495 (-2.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Clore AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002135 (-12.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Clore AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CLORE ראה שינוי של $ -0.000924 (-5.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Clore AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.007562 (-34.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Clore AI (CLORE)?

בדוק את Clore AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהClore AI (CLORE)

Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.

Clore AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Clore AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCLORE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Clore AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךClore AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Clore AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Clore AI (CLORE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Clore AI (CLORE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Clore AI.

בדוק את Clore AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Clore AI (CLORE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Clore AI (CLORE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLORE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Clore AI (CLORE)

מחפש איך לקנותClore AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Clore AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CLORE למטבעות מקומיים

1 Clore AI(CLORE) ל VND
383.699015
1 Clore AI(CLORE) ל AUD
A$0.02230893
1 Clore AI(CLORE) ל GBP
0.01078994
1 Clore AI(CLORE) ל EUR
0.01239385
1 Clore AI(CLORE) ל USD
$0.014581
1 Clore AI(CLORE) ל MYR
RM0.0612402
1 Clore AI(CLORE) ל TRY
0.59767519
1 Clore AI(CLORE) ל JPY
¥2.143407
1 Clore AI(CLORE) ל ARS
ARS$19.57178468
1 Clore AI(CLORE) ל RUB
1.17901966
1 Clore AI(CLORE) ל INR
1.27612912
1 Clore AI(CLORE) ל IDR
Rp235.17738643
1 Clore AI(CLORE) ל KRW
20.25125928
1 Clore AI(CLORE) ל PHP
0.82615946
1 Clore AI(CLORE) ל EGP
￡E.0.70732431
1 Clore AI(CLORE) ל BRL
R$0.07888321
1 Clore AI(CLORE) ל CAD
C$0.02012178
1 Clore AI(CLORE) ל BDT
1.77392446
1 Clore AI(CLORE) ל NGN
22.29507805
1 Clore AI(CLORE) ל COP
$58.324
1 Clore AI(CLORE) ל ZAR
R.0.25604236
1 Clore AI(CLORE) ל UAH
0.60438245
1 Clore AI(CLORE) ל VES
Bs2.04134
1 Clore AI(CLORE) ל CLP
$13.99776
1 Clore AI(CLORE) ל PKR
Rs4.13400512
1 Clore AI(CLORE) ל KZT
7.80141824
1 Clore AI(CLORE) ל THB
฿0.47257021
1 Clore AI(CLORE) ל TWD
NT$0.44428307
1 Clore AI(CLORE) ל AED
د.إ0.05351227
1 Clore AI(CLORE) ל CHF
Fr0.0116648
1 Clore AI(CLORE) ל HKD
HK$0.11387761
1 Clore AI(CLORE) ל AMD
֏5.58219004
1 Clore AI(CLORE) ל MAD
.د.م0.131229
1 Clore AI(CLORE) ל MXN
$0.27076917
1 Clore AI(CLORE) ל SAR
ريال0.05467875
1 Clore AI(CLORE) ל PLN
0.05307484
1 Clore AI(CLORE) ל RON
лв0.06284411
1 Clore AI(CLORE) ל SEK
kr0.13866531
1 Clore AI(CLORE) ל BGN
лв0.02435027
1 Clore AI(CLORE) ל HUF
Ft4.94937464
1 Clore AI(CLORE) ל CZK
0.30576357
1 Clore AI(CLORE) ל KWD
د.ك0.004447205
1 Clore AI(CLORE) ל ILS
0.04899216
1 Clore AI(CLORE) ל AOA
Kz13.29160217
1 Clore AI(CLORE) ל BHD
.د.ب0.005497037
1 Clore AI(CLORE) ל BMD
$0.014581
1 Clore AI(CLORE) ל DKK
kr0.09288097
1 Clore AI(CLORE) ל HNL
L0.38173058
1 Clore AI(CLORE) ל MUR
0.66547684
1 Clore AI(CLORE) ל NAD
$0.25560493
1 Clore AI(CLORE) ל NOK
kr0.14683067
1 Clore AI(CLORE) ל NZD
$0.0247877
1 Clore AI(CLORE) ל PAB
B/.0.014581
1 Clore AI(CLORE) ל PGK
K0.06153182
1 Clore AI(CLORE) ל QAR
ر.ق0.05292903
1 Clore AI(CLORE) ל RSD
дин.1.45970391

Clore AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Clore AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרClore AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Clore AI

כמה שווה Clore AI (CLORE) היום?
החי CLOREהמחיר ב USD הוא 0.014581 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLORE ל USD?
המחיר הנוכחי של CLORE ל USD הוא $ 0.014581. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Clore AI?
שווי השוק של CLORE הוא $ 8.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLORE?
ההיצע במחזור של CLORE הוא 579.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLORE?
‏‏CLORE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4477709866959041 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLORE?
CLORE ‏‏רשם מחירATL של 0.002873471608704941 USD.
מהו נפח המסחר של CLORE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLORE הוא $ 131.88K USD.
האם CLORE יעלה השנה?
CLORE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLORE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:30:49 (UTC+8)

Clore AI (CLORE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

