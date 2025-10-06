Clash מחיר היום

מחיר Clash (CLASH) בזמן אמת היום הוא $ 0.024071, עם שינוי של 1.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLASH ל USD הוא $ 0.024071 לכל CLASH.

Clash כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CLASH. ב‑24 השעות האחרונות, CLASH סחר בין $ 0.02 (נמוך) ל $ 0.034 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CLASH נע ב -2.54% בשעה האחרונה ו -41.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 98.26K.

Clash (CLASH) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 98.26K$ 98.26K $ 98.26K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Clash הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 98.26K. ההיצע במחזור של CLASH הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.