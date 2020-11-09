CONFLUX (CFX) ניתוח טכני היום דף CONFLUX הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CFX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של CONFLUX למטה. הירשם

CONFLUX (CFX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04463 -- +7.28% -3.09% -19.81%

CONFLUX אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של CONFLUX במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 14 נייטרלי 3 קנה 9 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 10 נייטרלי 2 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0446 0.04459 R2 0.04459 0.04458 R1 0.04458 0.04458 PP 0.04457 0.04457 S1 0.04456 0.04456 S2 0.04455 0.04456 S3 0.04454 0.04455

CONFLUX אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.68M $11.14 M $11.82 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.63 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.60 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $1.73 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.70 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. CONFLUX זרימת הון זרימת נטו פנימה CFXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.03 M 0.04 2026-08-20 -$0.14 M 0.04 2026-08-19 $0.00 M 0.04 2026-08-18 $0.03 M 0.04 2026-08-17 $0.01 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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