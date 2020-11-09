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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על CONFLUX, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על CONFLUX, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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CONFLUX (CFX) ניתוח טכני היום

CONFLUX (CFX) ניתוח טכני היום

דף CONFLUX הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CFX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של CONFLUX למטה.

CONFLUX (CFX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04463--+7.28%-3.09%-19.81%
למידע נוסף על CONFLUX מחיר

CONFLUX אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של CONFLUX במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 14
נייטרלי 3
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 10נייטרלי 2קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0446
0.04459
R2
0.04459
0.04458
R1
0.04458
0.04458
PP
0.04457
0.04457
S1
0.04456
0.04456
S2
0.04455
0.04456
S3
0.04454
0.04455

CONFLUX אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.68M
$11.14 M
$11.82 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.63 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.60 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.73 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.70 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

CONFLUX זרימת הון

זרימת נטו פנימהCFXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.03 M0.04
2026-08-20-$0.14 M0.04
2026-08-19$0.00 M0.04
2026-08-18$0.03 M0.04
2026-08-17$0.01 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על CONFLUX

סחור ב CONFLUX (CFX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב CONFLUX מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCFX
$0.04463
$0.04463$0.04463
-0.29%
1.49M (USDT)
/USDCCFX
$0.04463
$0.04463$0.04463
-0.22%
1.24M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CFX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CFX
CFX
USD
USD

1 CFX = 0.04463 USD

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