Courage The Dog מחיר היום

מחיר Courage The Dog (CCDOG) בזמן אמת היום הוא $ 0.0002436, עם שינוי של 1.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CCDOG ל USD הוא $ 0.0002436 לכל CCDOG.

Courage The Dog כרגע מדורג במקום #2747 לפי שווי שוק של $ 243.60K, עם היצע במחזור של 1.00B CCDOG. ב‑24 השעות האחרונות, CCDOG סחר בין $ 0.0002393 (נמוך) ל $ 0.0002625 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.007338398743725209, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000171937390596114.

ביצועים לטווח קצר, CCDOG נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -29.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 17.36K.

Courage The Dog (CCDOG) מידע שוק

דירוג No.2747 שווי שוק $ 243.60K$ 243.60K $ 243.60K נפח (24 שעות) $ 17.36K$ 17.36K $ 17.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 243.60K$ 243.60K $ 243.60K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Courage The Dog הוא $ 243.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.36K. ההיצע במחזור של CCDOG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 243.60K.