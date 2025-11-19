Courage The Dog (CCDOG) טוקנומיקה
Courage The Dog (CCDOG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Courage The Dog (CCDOG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Courage The Dog (CCDOG) מידע
The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!
Courage The Dog (CCDOG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Courage The Dog (CCDOG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CCDOG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CCDOGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CCDOGטוקניומיקה, חקרו אתCCDOGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
Courage The Dog (CCDOG) היסטוריית מחירים
ניתוח היסטוריית המחירים של CCDOGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.
CCDOG חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן CCDOG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CCDOG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
