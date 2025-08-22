עוד על CAW

A Hunters Dream מְחִיר(CAW)

$0.000000062918
-6.34%1D
A Hunters Dream (CAW) טבלת מחירים חיה
A Hunters Dream (CAW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000000062101
24 שעות נמוך
$ 0.000000069456
גבוה 24 שעות

$ 0.000000062101
$ 0.000000069456
$ 0.000000164369042639
$ 0.000000029914424298
-1.26%

-6.34%

+0.48%

+0.48%

A Hunters Dream (CAW) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000062909. במהלך 24 השעות האחרונות, CAW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000062101 לבין שיא של $ 0.000000069456, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000164369042639, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000029914424298.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAW השתנה ב -1.26% במהלך השעה האחרונה, -6.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

A Hunters Dream (CAW) מידע שוק

No.3554

$ 0.00
$ 125.91K
$ 41.94M
0.00
666,666,666,666,666
ETH

שווי השוק הנוכחי של A Hunters Dream הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 125.91K. ההיצע במחזור של CAW הוא 0.00, עם היצע כולל של 666666666666666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.94M.

A Hunters Dream (CAW) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של A Hunters Dreamהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000000425902-6.34%
30 ימים$ +0.000000000996+1.60%
60 ימים$ +0.00000002166+52.51%
90 ימים$ +0.000000015023+31.37%
A Hunters Dream שינוי מחיר היום

היום,CAW רשם שינוי של $ -0.00000000425902 (-6.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

A Hunters Dream שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000000000996 (+1.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

A Hunters Dream שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CAW ראה שינוי של $ +0.00000002166 (+52.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

A Hunters Dream שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000000015023 (+31.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של A Hunters Dream (CAW)?

בדוק את A Hunters Dream עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהA Hunters Dream (CAW)

A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development.

A Hunters Dream זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול A Hunters Dreamההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCAW את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים A Hunters Dreamאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךA Hunters Dream לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

A Hunters Dreamתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה A Hunters Dream (CAW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות A Hunters Dream (CAW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור A Hunters Dream.

בדוק את A Hunters Dream תחזית המחיר עכשיו‏!

A Hunters Dream (CAW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של A Hunters Dream (CAW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CAW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות A Hunters Dream (CAW)

מחפש איך לקנותA Hunters Dream? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש A Hunters Dreamב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CAW למטבעות מקומיים

1 A Hunters Dream(CAW) ל VND
0.001655450335
1 A Hunters Dream(CAW) ל AUD
A$0.00000009687986
1 A Hunters Dream(CAW) ל GBP
0.00000004655266
1 A Hunters Dream(CAW) ל EUR
0.00000005347265
1 A Hunters Dream(CAW) ל USD
$0.000000062909
1 A Hunters Dream(CAW) ל MYR
RM0.0000002642178
1 A Hunters Dream(CAW) ל TRY
0.000002579269
1 A Hunters Dream(CAW) ל JPY
¥0.000009247623
1 A Hunters Dream(CAW) ל ARS
ARS$0.000083102789
1 A Hunters Dream(CAW) ל RUB
0.00000506983631
1 A Hunters Dream(CAW) ל INR
0.00000550831204
1 A Hunters Dream(CAW) ל IDR
Rp0.00101466114827
1 A Hunters Dream(CAW) ל KRW
0.00008725226664
1 A Hunters Dream(CAW) ל PHP
0.00000356819848
1 A Hunters Dream(CAW) ל EGP
￡E.0.00000304982832
1 A Hunters Dream(CAW) ל BRL
R$0.00000034222496
1 A Hunters Dream(CAW) ל CAD
C$0.00000008681442
1 A Hunters Dream(CAW) ל BDT
0.00000758305086
1 A Hunters Dream(CAW) ל NGN
0.00009604379939
1 A Hunters Dream(CAW) ל COP
$0.000251636
1 A Hunters Dream(CAW) ל ZAR
R.0.00000110216568
1 A Hunters Dream(CAW) ל UAH
0.00000257675264
1 A Hunters Dream(CAW) ל VES
Bs0.00000880726
1 A Hunters Dream(CAW) ל CLP
$0.000060329731
1 A Hunters Dream(CAW) ל PKR
Rs0.00001769063989
1 A Hunters Dream(CAW) ל KZT
0.00003351539884
1 A Hunters Dream(CAW) ל THB
฿0.00000204076796
1 A Hunters Dream(CAW) ל TWD
NT$0.00000191620814
1 A Hunters Dream(CAW) ל AED
د.إ0.00000023087603
1 A Hunters Dream(CAW) ל CHF
Fr0.0000000503272
1 A Hunters Dream(CAW) ל HKD
HK$0.00000049131929
1 A Hunters Dream(CAW) ל AMD
֏0.00002381986376
1 A Hunters Dream(CAW) ל MAD
.د.م0.00000056429373
1 A Hunters Dream(CAW) ל MXN
$0.00000117262376
1 A Hunters Dream(CAW) ל SAR
ريال0.00000023590875
1 A Hunters Dream(CAW) ל PLN
0.00000022898876
1 A Hunters Dream(CAW) ל RON
лв0.00000027113779
1 A Hunters Dream(CAW) ל SEK
kr0.00000059889368
1 A Hunters Dream(CAW) ל BGN
лв0.00000010505803
1 A Hunters Dream(CAW) ל HUF
Ft0.00002136075095
1 A Hunters Dream(CAW) ל CZK
0.00000131983082
1 A Hunters Dream(CAW) ל KWD
د.ك0.000000019187245
1 A Hunters Dream(CAW) ל ILS
0.00000021200333
1 A Hunters Dream(CAW) ל AOA
Kz0.00005734595713
1 A Hunters Dream(CAW) ל BHD
.د.ب0.000000023716693
1 A Hunters Dream(CAW) ל BMD
$0.000000062909
1 A Hunters Dream(CAW) ל DKK
kr0.00000040073033
1 A Hunters Dream(CAW) ל HNL
L0.00000163123037
1 A Hunters Dream(CAW) ל MUR
0.00000287116676
1 A Hunters Dream(CAW) ל NAD
$0.00000109964932
1 A Hunters Dream(CAW) ל NOK
kr0.0000006353809
1 A Hunters Dream(CAW) ל NZD
$0.0000001069453
1 A Hunters Dream(CAW) ל PAB
B/.0.000000062909
1 A Hunters Dream(CAW) ל PGK
K0.00000026295962
1 A Hunters Dream(CAW) ל QAR
ر.ق0.00000022710149
1 A Hunters Dream(CAW) ל RSD
дин.0.00000630033635

A Hunters Dream מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של A Hunters Dream, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרA Hunters Dream הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על A Hunters Dream

כמה שווה A Hunters Dream (CAW) היום?
החי CAWהמחיר ב USD הוא 0.000000062909 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CAW ל USD?
המחיר הנוכחי של CAW ל USD הוא $ 0.000000062909. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של A Hunters Dream?
שווי השוק של CAW הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CAW?
ההיצע במחזור של CAW הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CAW?
‏‏CAW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000000164369042639 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CAW?
CAW ‏‏רשם מחירATL של 0.000000029914424298 USD.
מהו נפח המסחר של CAW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CAW הוא $ 125.91K USD.
האם CAW יעלה השנה?
CAW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CAW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
A Hunters Dream (CAW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

