A Hunters Dream (CAW) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000062909. במהלך 24 השעות האחרונות, CAW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000062101 לבין שיא של $ 0.000000069456, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000164369042639, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000029914424298.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAW השתנה ב -1.26% במהלך השעה האחרונה, -6.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
A Hunters Dream (CAW) מידע שוק
No.3554
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 125.91K
$ 125.91K$ 125.91K
$ 41.94M
$ 41.94M$ 41.94M
0.00
0.00 0.00
666,666,666,666,666
666,666,666,666,666 666,666,666,666,666
ETH
שווי השוק הנוכחי של A Hunters Dream הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 125.91K. ההיצע במחזור של CAW הוא 0.00, עם היצע כולל של 666666666666666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.94M.
A Hunters Dream (CAW) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של A Hunters Dreamהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000000425902
-6.34%
30 ימים
$ +0.000000000996
+1.60%
60 ימים
$ +0.00000002166
+52.51%
90 ימים
$ +0.000000015023
+31.37%
A Hunters Dream שינוי מחיר היום
היום,CAW רשם שינוי של $ -0.00000000425902 (-6.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
A Hunters Dream שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000000000996 (+1.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
A Hunters Dream שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CAW ראה שינוי של $ +0.00000002166 (+52.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
A Hunters Dream שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000000015023 (+31.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של A Hunters Dream (CAW)?
A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development.
A Hunters Dream זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול A Hunters Dreamההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCAW את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים A Hunters Dreamאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךA Hunters Dream לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
A Hunters Dreamתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה A Hunters Dream (CAW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות A Hunters Dream (CAW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור A Hunters Dream.
הבנת הטוקנומיקה של A Hunters Dream (CAW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CAW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות A Hunters Dream (CAW)
מחפש איך לקנותA Hunters Dream? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש A Hunters Dreamב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.