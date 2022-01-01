A Hunters Dream (CAW) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי A Hunters Dream (CAW), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

A Hunters Dream (CAW) מידע A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development. אתר רשמי: https://caw.is/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf3b9569F82B18aEf890De263B84189bd33EBe452 קנה CAWעכשיו!

A Hunters Dream (CAW) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור A Hunters Dream (CAW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 666.67T $ 666.67T $ 666.67T אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 41.73M $ 41.73M $ 41.73M שיא כל הזמנים: $ 0.000000186 $ 0.000000186 $ 0.000000186 שפל כל הזמנים: $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 מחיר נוכחי: $ 0.0000000626 $ 0.0000000626 $ 0.0000000626 למידע נוסף על A Hunters Dream (CAW) מחיר

A Hunters Dream (CAW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של A Hunters Dream (CAW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CAW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CAWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CAWטוקניומיקה, חקרו אתCAWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CAW מעוניין להוסיף את A Hunters Dream (CAW) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CAW, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CAW ב-MEXC עכשיו!

A Hunters Dream (CAW) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CAWעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CAW עכשיו את היסטוריית המחירים!

CAW חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CAW עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CAW משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CAWעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

