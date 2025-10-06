Collector Crypt מחיר היום

מחיר Collector Crypt (CARDS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0562, עם שינוי של 0.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CARDS ל USD הוא $ 0.0562 לכל CARDS.

Collector Crypt כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CARDS. ב‑24 השעות האחרונות, CARDS סחר בין $ 0.05345 (נמוך) ל $ 0.06185 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CARDS נע ב -0.22% בשעה האחרונה ו -28.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 71.45K.

Collector Crypt (CARDS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 71.45K$ 71.45K $ 71.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

