Calcify Tech (CALCIFY) מידע Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources. אתר רשמי: https://calcifytech.cc/ מסמך לבן: https://calcifytech.cc/whitepaper.html סייר בלוקים: http://basescan.org/token/0x019029665a6e73ef98e1970f8a5434b3de38d41c קנה CALCIFYעכשיו!

Calcify Tech (CALCIFY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Calcify Tech (CALCIFY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 73.71M $ 73.71M $ 73.71M שיא כל הזמנים: $ 1.28514 $ 1.28514 $ 1.28514 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0351 $ 0.0351 $ 0.0351 למידע נוסף על Calcify Tech (CALCIFY) מחיר

Calcify Tech (CALCIFY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Calcify Tech (CALCIFY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CALCIFY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CALCIFYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CALCIFYטוקניומיקה, חקרו אתCALCIFYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

