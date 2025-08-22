עוד על BUTTCOIN

BUTTCOIN מידע על מחיר

BUTTCOIN אתר רשמי

BUTTCOIN טוקניומיקה

BUTTCOIN תחזית מחיר

BUTTCOIN היסטוריה

BUTTCOIN מדריך קנייה

BUTTCOINממיר מטבעות לפיאט

BUTTCOIN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

The Next Bitcoin סֵמֶל

The Next Bitcoin מְחִיר(BUTTCOIN)

1 BUTTCOIN ל USDמחיר חי:

$0.001598
$0.001598$0.001598
+0.43%1D
USD
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:07:16 (UTC+8)

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001583
$ 0.001583$ 0.001583
24 שעות נמוך
$ 0.001758
$ 0.001758$ 0.001758
גבוה 24 שעות

$ 0.001583
$ 0.001583$ 0.001583

$ 0.001758
$ 0.001758$ 0.001758

$ 0.03625566353906241
$ 0.03625566353906241$ 0.03625566353906241

$ 0.000158876657625469
$ 0.000158876657625469$ 0.000158876657625469

+0.56%

+0.43%

-9.37%

-9.37%

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001596. במהלך 24 השעות האחרונות, BUTTCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001583 לבין שיא של $ 0.001758, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUTTCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03625566353906241, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000158876657625469.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUTTCOIN השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, +0.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) מידע שוק

No.1917

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 54.61K
$ 54.61K$ 54.61K

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

999.15M
999.15M 999.15M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,151,679.42
999,151,679.42 999,151,679.42

99.91%

SOL

שווי השוק הנוכחי של The Next Bitcoin הוא $ 1.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.61K. ההיצע במחזור של BUTTCOIN הוא 999.15M, עם היצע כולל של 999151679.42. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של The Next Bitcoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000684+0.43%
30 ימים$ -0.000783-32.92%
60 ימים$ -0.001273-44.38%
90 ימים$ -0.004343-73.13%
The Next Bitcoin שינוי מחיר היום

היום,BUTTCOIN רשם שינוי של $ +0.00000684 (+0.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

The Next Bitcoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000783 (-32.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

The Next Bitcoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BUTTCOIN ראה שינוי של $ -0.001273 (-44.38%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

The Next Bitcoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.004343 (-73.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The Next Bitcoin (BUTTCOIN)?

בדוק את The Next Bitcoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהThe Next Bitcoin (BUTTCOIN)

Buttcoin is considered to be the meme version of Bitcoin.

The Next Bitcoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול The Next Bitcoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBUTTCOIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים The Next Bitcoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךThe Next Bitcoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

The Next Bitcoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Next Bitcoin (BUTTCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Next Bitcoin (BUTTCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Next Bitcoin.

בדוק את The Next Bitcoin תחזית המחיר עכשיו‏!

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Next Bitcoin (BUTTCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUTTCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

מחפש איך לקנותThe Next Bitcoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש The Next Bitcoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BUTTCOIN למטבעות מקומיים

1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל VND
41.99874
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל AUD
A$0.00244188
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל GBP
0.00116508
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל EUR
0.0013566
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל USD
$0.001596
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל MYR
RM0.0067032
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל TRY
0.06542004
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל JPY
¥0.234612
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל ARS
ARS$2.108316
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל RUB
0.1290366
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל INR
0.1397298
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל IDR
Rp25.74193188
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל KRW
2.21358816
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל PHP
0.0904134
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל EGP
￡E.0.07743792
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל BRL
R$0.00865032
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל CAD
C$0.00220248
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל BDT
0.19416936
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל NGN
2.4403638
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל COP
$6.40963176
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל ZAR
R.0.02799384
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל UAH
0.0661542
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל VES
Bs0.22344
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל CLP
$1.530564
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל PKR
Rs0.45249792
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל KZT
0.85392384
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל THB
฿0.05174232
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל TWD
NT$0.04861416
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל AED
د.إ0.00585732
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל CHF
Fr0.0012768
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל HKD
HK$0.01246476
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל AMD
֏0.60938472
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל MAD
.د.م0.014364
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל MXN
$0.02973348
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל SAR
ريال0.005985
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל PLN
0.00580944
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל RON
лв0.00689472
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל SEK
kr0.01519392
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל BGN
лв0.00266532
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל HUF
Ft0.54267192
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל CZK
0.03350004
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל KWD
د.ك0.00048678
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל ILS
0.00537852
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל AOA
Kz1.45486572
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל BHD
.د.ب0.000601692
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל BMD
$0.001596
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל DKK
kr0.01018248
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל HNL
L0.04178328
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל MUR
0.07284144
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל NAD
$0.02797788
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל NOK
kr0.01610364
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל NZD
$0.0027132
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל PAB
B/.0.001596
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל PGK
K0.00673512
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל QAR
ر.ق0.00579348
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) ל RSD
дин.0.15993516

The Next Bitcoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של The Next Bitcoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרThe Next Bitcoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על The Next Bitcoin

כמה שווה The Next Bitcoin (BUTTCOIN) היום?
החי BUTTCOINהמחיר ב USD הוא 0.001596 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUTTCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של BUTTCOIN ל USD הוא $ 0.001596. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Next Bitcoin?
שווי השוק של BUTTCOIN הוא $ 1.59M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUTTCOIN?
ההיצע במחזור של BUTTCOIN הוא 999.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUTTCOIN?
‏‏BUTTCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03625566353906241 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUTTCOIN?
BUTTCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0.000158876657625469 USD.
מהו נפח המסחר של BUTTCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUTTCOIN הוא $ 54.61K USD.
האם BUTTCOIN יעלה השנה?
BUTTCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUTTCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:07:16 (UTC+8)

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BUTTCOIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BUTTCOIN
BUTTCOIN
USD
USD

1 BUTTCOIN = 0.001596 USD

מסחרBUTTCOIN

USDTBUTTCOIN
$0.001598
$0.001598$0.001598
+0.50%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד