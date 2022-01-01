The Next Bitcoin (BUTTCOIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי The Next Bitcoin (BUTTCOIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) מידע Buttcoin is considered to be the meme version of Bitcoin. אתר רשמי: https://thenextbitcoin.fun סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FasH397CeZLNYWkd3wWK9vrmjd1z93n3b59DssRXpump קנה BUTTCOINעכשיו!

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור The Next Bitcoin (BUTTCOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M ההיצע הכולל: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M אספקה במחזור: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M שיא כל הזמנים: $ 0.0316 $ 0.0316 $ 0.0316 שפל כל הזמנים: $ 0.000158876657625469 $ 0.000158876657625469 $ 0.000158876657625469 מחיר נוכחי: $ 0.001367 $ 0.001367 $ 0.001367 למידע נוסף על The Next Bitcoin (BUTTCOIN) מחיר

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של The Next Bitcoin (BUTTCOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BUTTCOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BUTTCOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BUTTCOINטוקניומיקה, חקרו אתBUTTCOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BUTTCOIN מעוניין להוסיף את The Next Bitcoin (BUTTCOIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BUTTCOIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BUTTCOIN ב-MEXC עכשיו!

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BUTTCOINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BUTTCOIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

BUTTCOIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BUTTCOIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BUTTCOIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BUTTCOINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

