Burger Swap (BURGER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002685. במהלך 24 השעות האחרונות, BURGER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002684 לבין שיא של $ 0.0027, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURGERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.0134009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002155003062250417.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURGER השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Burger Swap (BURGER) מידע שוק
No.2849
$ 115.55K
$ 115.55K$ 115.55K
$ 16.74K
$ 16.74K$ 16.74K
$ 169.16K
$ 169.16K$ 169.16K
43.04M
43.04M 43.04M
63,000,000
63,000,000 63,000,000
43,035,832.02939903
43,035,832.02939903 43,035,832.02939903
68.31%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Burger Swap הוא $ 115.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.74K. ההיצע במחזור של BURGER הוא 43.04M, עם היצע כולל של 43035832.02939903. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.16K.
Burger Swap (BURGER) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Burger Swapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000484
-0.18%
30 ימים
$ +0.000275
+11.41%
60 ימים
$ -0.001336
-33.23%
90 ימים
$ -0.005906
-68.75%
Burger Swap שינוי מחיר היום
היום,BURGER רשם שינוי של $ -0.00000484 (-0.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Burger Swap שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000275 (+11.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Burger Swap שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BURGER ראה שינוי של $ -0.001336 (-33.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Burger Swap שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.005906 (-68.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Burger Swap (BURGER)?
BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards.
For project details, please visit the project official website mentioned above.
Burger Swap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Burger Swapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBURGER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Burger Swapאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBurger Swap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Burger Swapתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Burger Swap (BURGER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Burger Swap (BURGER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Burger Swap.
הבנת הטוקנומיקה של Burger Swap (BURGER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BURGER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Burger Swap (BURGER)
מחפש איך לקנותBurger Swap? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Burger Swapב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
