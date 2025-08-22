עוד על BURGER

Burger Swap סֵמֶל

Burger Swap מְחִיר(BURGER)

1 BURGER ל USDמחיר חי:

$0.002685
$0.002685$0.002685
-0.18%1D
USD
Burger Swap (BURGER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:57:25 (UTC+8)

Burger Swap (BURGER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002684
$ 0.002684$ 0.002684
24 שעות נמוך
$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027
גבוה 24 שעות

$ 0.002684
$ 0.002684$ 0.002684

$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027

$ 28.0134009
$ 28.0134009$ 28.0134009

$ 0.002155003062250417
$ 0.002155003062250417$ 0.002155003062250417

0.00%

-0.18%

+4.43%

+4.43%

Burger Swap (BURGER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002685. במהלך 24 השעות האחרונות, BURGER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002684 לבין שיא של $ 0.0027, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURGERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.0134009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002155003062250417.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURGER השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Burger Swap (BURGER) מידע שוק

No.2849

$ 115.55K
$ 115.55K$ 115.55K

$ 16.74K
$ 16.74K$ 16.74K

$ 169.16K
$ 169.16K$ 169.16K

43.04M
43.04M 43.04M

63,000,000
63,000,000 63,000,000

43,035,832.02939903
43,035,832.02939903 43,035,832.02939903

68.31%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Burger Swap הוא $ 115.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.74K. ההיצע במחזור של BURGER הוא 43.04M, עם היצע כולל של 43035832.02939903. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.16K.

Burger Swap (BURGER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Burger Swapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000484-0.18%
30 ימים$ +0.000275+11.41%
60 ימים$ -0.001336-33.23%
90 ימים$ -0.005906-68.75%
Burger Swap שינוי מחיר היום

היום,BURGER רשם שינוי של $ -0.00000484 (-0.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Burger Swap שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000275 (+11.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Burger Swap שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BURGER ראה שינוי של $ -0.001336 (-33.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Burger Swap שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.005906 (-68.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Burger Swap (BURGER)?

מה זהBurger Swap (BURGER)

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Burger Swap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Burger Swapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBURGER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Burger Swapאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBurger Swap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Burger Swapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Burger Swap (BURGER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Burger Swap (BURGER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Burger Swap.

Burger Swap (BURGER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Burger Swap (BURGER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BURGER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Burger Swap (BURGER)

מחפש איך לקנותBurger Swap? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Burger Swapב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BURGER למטבעות מקומיים

1 Burger Swap(BURGER) ל VND
70.655775
1 Burger Swap(BURGER) ל AUD
A$0.0041349
1 Burger Swap(BURGER) ל GBP
0.0019869
1 Burger Swap(BURGER) ל EUR
0.00228225
1 Burger Swap(BURGER) ל USD
$0.002685
1 Burger Swap(BURGER) ל MYR
RM0.011277
1 Burger Swap(BURGER) ל TRY
0.110085
1 Burger Swap(BURGER) ל JPY
¥0.394695
1 Burger Swap(BURGER) ל ARS
ARS$3.546885
1 Burger Swap(BURGER) ל RUB
0.21638415
1 Burger Swap(BURGER) ל INR
0.2351523
1 Burger Swap(BURGER) ל IDR
Rp43.30644555
1 Burger Swap(BURGER) ל KRW
3.7291428
1 Burger Swap(BURGER) ל PHP
0.1523469
1 Burger Swap(BURGER) ל EGP
￡E.0.13024935
1 Burger Swap(BURGER) ל BRL
R$0.0146064
1 Burger Swap(BURGER) ל CAD
C$0.0037053
1 Burger Swap(BURGER) ל BDT
0.3236499
1 Burger Swap(BURGER) ל NGN
4.09298715
1 Burger Swap(BURGER) ל COP
$10.74
1 Burger Swap(BURGER) ל ZAR
R.0.04706805
1 Burger Swap(BURGER) ל UAH
0.1099776
1 Burger Swap(BURGER) ל VES
Bs0.3759
1 Burger Swap(BURGER) ל CLP
$2.574915
1 Burger Swap(BURGER) ל PKR
Rs0.75504885
1 Burger Swap(BURGER) ל KZT
1.4304606
1 Burger Swap(BURGER) ל THB
฿0.08712825
1 Burger Swap(BURGER) ל TWD
NT$0.0818388
1 Burger Swap(BURGER) ל AED
د.إ0.00985395
1 Burger Swap(BURGER) ל CHF
Fr0.002148
1 Burger Swap(BURGER) ל HKD
HK$0.02096985
1 Burger Swap(BURGER) ל AMD
֏1.0166484
1 Burger Swap(BURGER) ל MAD
.د.م0.02408445
1 Burger Swap(BURGER) ל MXN
$0.05007525
1 Burger Swap(BURGER) ל SAR
ريال0.01006875
1 Burger Swap(BURGER) ל PLN
0.0097734
1 Burger Swap(BURGER) ל RON
лв0.0115992
1 Burger Swap(BURGER) ל SEK
kr0.02558805
1 Burger Swap(BURGER) ל BGN
лв0.00448395
1 Burger Swap(BURGER) ל HUF
Ft0.91324905
1 Burger Swap(BURGER) ל CZK
0.05635815
1 Burger Swap(BURGER) ל KWD
د.ك0.000818925
1 Burger Swap(BURGER) ל ILS
0.0090753
1 Burger Swap(BURGER) ל AOA
Kz2.44756545
1 Burger Swap(BURGER) ל BHD
.د.ب0.001012245
1 Burger Swap(BURGER) ל BMD
$0.002685
1 Burger Swap(BURGER) ל DKK
kr0.0171303
1 Burger Swap(BURGER) ל HNL
L0.06962205
1 Burger Swap(BURGER) ל MUR
0.1225434
1 Burger Swap(BURGER) ל NAD
$0.0469338
1 Burger Swap(BURGER) ל NOK
kr0.02714535
1 Burger Swap(BURGER) ל NZD
$0.0045645
1 Burger Swap(BURGER) ל PAB
B/.0.002685
1 Burger Swap(BURGER) ל PGK
K0.0112233
1 Burger Swap(BURGER) ל QAR
ر.ق0.00969285
1 Burger Swap(BURGER) ל RSD
дин.0.26906385

למובן מעמיק יותר של Burger Swap, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBurger Swap הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Burger Swap

כמה שווה Burger Swap (BURGER) היום?
החי BURGERהמחיר ב USD הוא 0.002685 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BURGER ל USD?
המחיר הנוכחי של BURGER ל USD הוא $ 0.002685. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Burger Swap?
שווי השוק של BURGER הוא $ 115.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BURGER?
ההיצע במחזור של BURGER הוא 43.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BURGER?
‏‏BURGER השיג מחיר שיא (ATH) של 28.0134009 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BURGER?
BURGER ‏‏רשם מחירATL של 0.002155003062250417 USD.
מהו נפח המסחר של BURGER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BURGER הוא $ 16.74K USD.
האם BURGER יעלה השנה?
BURGER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BURGER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:57:25 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

