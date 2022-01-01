Burger Swap (BURGER) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Burger Swap (BURGER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Burger Swap (BURGER) מידע BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. אתר רשמי: http://app.burgercities.org/ מסמך לבן: https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ סייר בלוקים: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f קנה BURGERעכשיו!

Burger Swap (BURGER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Burger Swap (BURGER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 111.25K $ 111.25K $ 111.25K ההיצע הכולל: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M אספקה במחזור: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M FDV (שווי מדולל מלא): $ 162.86K $ 162.86K $ 162.86K שיא כל הזמנים: $ 28.9196 $ 28.9196 $ 28.9196 שפל כל הזמנים: $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 מחיר נוכחי: $ 0.002585 $ 0.002585 $ 0.002585 למידע נוסף על Burger Swap (BURGER) מחיר

Burger Swap (BURGER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Burger Swap (BURGER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BURGER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BURGERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BURGERטוקניומיקה, חקרו אתBURGERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BURGER מעוניין להוסיף את Burger Swap (BURGER) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BURGER, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BURGER ב-MEXC עכשיו!

Burger Swap (BURGER) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BURGERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BURGER עכשיו את היסטוריית המחירים!

BURGER חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BURGER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BURGER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BURGERעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

