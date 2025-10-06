Openverse Network מחיר היום

מחיר Openverse Network (BTG) בזמן אמת היום הוא $ 9.188, עם שינוי של 1.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTG ל USD הוא $ 9.188 לכל BTG.

Openverse Network כרגע מדורג במקום #804 לפי שווי שוק של $ 17.46M, עם היצע במחזור של 1.90M BTG. ב‑24 השעות האחרונות, BTG סחר בין $ 9.037 (נמוך) ל $ 9.454 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 18.80127296990911, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3.477213386513058.

ביצועים לטווח קצר, BTG נע ב -1.84% בשעה האחרונה ו -12.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.46K.

Openverse Network (BTG) מידע שוק

דירוג No.804 שווי שוק $ 17.46M$ 17.46M $ 17.46M נפח (24 שעות) $ 55.46K$ 55.46K $ 55.46K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 183.76M$ 183.76M $ 183.76M אספקת מחזור 1.90M 1.90M 1.90M מקסימום היצע 20,000,000 20,000,000 20,000,000 אספקה כוללת 20,000,000 20,000,000 20,000,000 שיעור מחזור 9.50% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Openverse Network הוא $ 17.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.46K. ההיצע במחזור של BTG הוא 1.90M, עם היצע כולל של 20000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.76M.