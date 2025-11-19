Openverse Network (BTG) תחזית מחיר (USD)

קבל Openverse Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה BTG יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

Openverse Network (BTG) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Openverse Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 9.182 בשנת 2025. Openverse Network (BTG) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Openverse Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 9.6411 בשנת 2026. Openverse Network (BTG) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BTG הוא $ 10.1231 עם 10.25% שיעור צמיחה. Openverse Network (BTG) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BTG הוא $ 10.6293 עם 15.76% שיעור צמיחה. Openverse Network (BTG) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BTG הוא $ 11.1607 עם 21.55% שיעור צמיחה. Openverse Network (BTG) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BTG הוא $ 11.7188 עם 27.63% שיעור צמיחה. Openverse Network (BTG) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Openverse Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 19.0887. Openverse Network (BTG) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Openverse Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 31.0935.

2026 $ 9.6411 5.00%

2027 $ 10.1231 10.25%

2028 $ 10.6293 15.76%

2029 $ 11.1607 21.55%

2030 $ 11.7188 27.63%

2031 $ 12.3047 34.01%

2032 $ 12.9199 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 13.5659 47.75%

2034 $ 14.2442 55.13%

2035 $ 14.9565 62.89%

2036 $ 15.7043 71.03%

2037 $ 16.4895 79.59%

2038 $ 17.3140 88.56%

2039 $ 18.1797 97.99%

2040 $ 19.0887 107.89% הצג עוד לטווח קצר Openverse Network תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 9.182 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 9.1832 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 9.1908 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 9.2197 0.41% Openverse Network (BTG) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורBTGב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $9.182 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Openverse Network (BTG) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBTG , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $9.1832 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Openverse Network (BTG) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBTG , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $9.1908 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Openverse Network (BTG) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBTG הוא $9.2197 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Openverse Network מחיר נוכחי $ 9.182 שינוי מחיר (24 שעות) +1.60% שווי שוק $ 17.45M אספקת מחזור 1.90M נפח (24 שעות) $ 56.38K המחיר BTG העדכני הוא $ 9.182. יש לו שינוי של +1.60% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 56.38Kב 24 שעות. בנוסף, BTG יש כמות במעגל של 1.90M ושווי שוק כולל של $ 17.45M.

Openverse Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOpenverse Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOpenverse Network הוא 9.182USD. היצע במחזור של Openverse Network(BTG) הוא 0.00 BTG , מה שמעניק לו שווי שוק של $17.45M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -0.106999 $ 9.531 $ 9.017

7 ימים 0.06% $ 0.544000 $ 12.314 $ 8.204

30 ימים -0.17% $ -1.9889 $ 19 $ 6.461 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Openverse Network הראה תנועת מחירים של $-0.106999 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Openverse Network נסחר בשיא של $12.314 ושפל של $8.204 . נרשם שינוי במחיר של 0.06% . מגמה אחרונה זו מציגה אתBTG הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Openverse Network חווה -0.17% שינוי, המשקף בערך $-1.9889 לערכו. זה מצביע על כך ש BTG עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Openverse Network המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה BTG בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Openverse Network (BTG) מודול חיזוי מחיר עובד? Openverse Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BTGעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOpenverse Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BTG , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Openverse Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBTG . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBTG כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Openverse Network.

מדוע BTG חיזוי מחירים חשוב?

BTG תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

