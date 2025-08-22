עוד על BST

BST מידע על מחיר

BST מסמך לבן

BST אתר רשמי

BST טוקניומיקה

BST תחזית מחיר

BST היסטוריה

BST מדריך קנייה

BSTממיר מטבעות לפיאט

BST ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Blocksquare Token סֵמֶל

Blocksquare Token מְחִיר(BST)

1 BST ל USDמחיר חי:

$0.1008
$0.1008$0.1008
-2.60%1D
USD
Blocksquare Token (BST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:56:49 (UTC+8)

Blocksquare Token (BST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1001
$ 0.1001$ 0.1001
24 שעות נמוך
$ 0.1069
$ 0.1069$ 0.1069
גבוה 24 שעות

$ 0.1001
$ 0.1001$ 0.1001

$ 0.1069
$ 0.1069$ 0.1069

$ 0.9530040952157873
$ 0.9530040952157873$ 0.9530040952157873

$ 0.046868297986053443
$ 0.046868297986053443$ 0.046868297986053443

-0.30%

-2.60%

+3.59%

+3.59%

Blocksquare Token (BST) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1009. במהלך 24 השעות האחרונות, BST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1001 לבין שיא של $ 0.1069, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9530040952157873, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.046868297986053443.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BST השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blocksquare Token (BST) מידע שוק

No.1353

$ 6.03M
$ 6.03M$ 6.03M

$ 44.13K
$ 44.13K$ 44.13K

$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M

59.77M
59.77M 59.77M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

61,962,911.15693827
61,962,911.15693827 61,962,911.15693827

59.76%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Blocksquare Token הוא $ 6.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.13K. ההיצע במחזור של BST הוא 59.77M, עם היצע כולל של 61962911.15693827. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.09M.

Blocksquare Token (BST) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Blocksquare Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002691-2.60%
30 ימים$ -0.0006-0.60%
60 ימים$ +0.0187+22.74%
90 ימים$ +0.0059+6.21%
Blocksquare Token שינוי מחיר היום

היום,BST רשם שינוי של $ -0.002691 (-2.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Blocksquare Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0006 (-0.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Blocksquare Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BST ראה שינוי של $ +0.0187 (+22.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Blocksquare Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0059 (+6.21%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Blocksquare Token (BST)?

בדוק את Blocksquare Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBlocksquare Token (BST)

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Blocksquare Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Blocksquare Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBST את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Blocksquare Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBlocksquare Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Blocksquare Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Blocksquare Token (BST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blocksquare Token (BST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blocksquare Token.

בדוק את Blocksquare Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Blocksquare Token (BST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Blocksquare Token (BST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Blocksquare Token (BST)

מחפש איך לקנותBlocksquare Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Blocksquare Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BST למטבעות מקומיים

1 Blocksquare Token(BST) ל VND
2,655.1835
1 Blocksquare Token(BST) ל AUD
A$0.155386
1 Blocksquare Token(BST) ל GBP
0.074666
1 Blocksquare Token(BST) ל EUR
0.085765
1 Blocksquare Token(BST) ל USD
$0.1009
1 Blocksquare Token(BST) ל MYR
RM0.42378
1 Blocksquare Token(BST) ל TRY
4.1369
1 Blocksquare Token(BST) ל JPY
¥14.8323
1 Blocksquare Token(BST) ל ARS
ARS$133.2889
1 Blocksquare Token(BST) ל RUB
8.131531
1 Blocksquare Token(BST) ל INR
8.836822
1 Blocksquare Token(BST) ל IDR
Rp1,627.419127
1 Blocksquare Token(BST) ל KRW
140.137992
1 Blocksquare Token(BST) ל PHP
5.725066
1 Blocksquare Token(BST) ל EGP
￡E.4.894659
1 Blocksquare Token(BST) ל BRL
R$0.548896
1 Blocksquare Token(BST) ל CAD
C$0.139242
1 Blocksquare Token(BST) ל BDT
12.162486
1 Blocksquare Token(BST) ל NGN
153.810951
1 Blocksquare Token(BST) ל COP
$403.6
1 Blocksquare Token(BST) ל ZAR
R.1.768777
1 Blocksquare Token(BST) ל UAH
4.132864
1 Blocksquare Token(BST) ל VES
Bs14.126
1 Blocksquare Token(BST) ל CLP
$96.7631
1 Blocksquare Token(BST) ל PKR
Rs28.374089
1 Blocksquare Token(BST) ל KZT
53.755484
1 Blocksquare Token(BST) ל THB
฿3.274205
1 Blocksquare Token(BST) ל TWD
NT$3.075432
1 Blocksquare Token(BST) ל AED
د.إ0.370303
1 Blocksquare Token(BST) ל CHF
Fr0.08072
1 Blocksquare Token(BST) ל HKD
HK$0.788029
1 Blocksquare Token(BST) ל AMD
֏38.204776
1 Blocksquare Token(BST) ל MAD
.د.م0.905073
1 Blocksquare Token(BST) ל MXN
$1.881785
1 Blocksquare Token(BST) ל SAR
ريال0.378375
1 Blocksquare Token(BST) ל PLN
0.367276
1 Blocksquare Token(BST) ל RON
лв0.435888
1 Blocksquare Token(BST) ל SEK
kr0.961577
1 Blocksquare Token(BST) ל BGN
лв0.168503
1 Blocksquare Token(BST) ל HUF
Ft34.319117
1 Blocksquare Token(BST) ל CZK
2.117891
1 Blocksquare Token(BST) ל KWD
د.ك0.0307745
1 Blocksquare Token(BST) ל ILS
0.341042
1 Blocksquare Token(BST) ל AOA
Kz91.977413
1 Blocksquare Token(BST) ל BHD
.د.ب0.0380393
1 Blocksquare Token(BST) ל BMD
$0.1009
1 Blocksquare Token(BST) ל DKK
kr0.643742
1 Blocksquare Token(BST) ל HNL
L2.616337
1 Blocksquare Token(BST) ל MUR
4.605076
1 Blocksquare Token(BST) ל NAD
$1.763732
1 Blocksquare Token(BST) ל NOK
kr1.020099
1 Blocksquare Token(BST) ל NZD
$0.17153
1 Blocksquare Token(BST) ל PAB
B/.0.1009
1 Blocksquare Token(BST) ל PGK
K0.421762
1 Blocksquare Token(BST) ל QAR
ر.ق0.364249
1 Blocksquare Token(BST) ל RSD
дин.10.111189

Blocksquare Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Blocksquare Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBlocksquare Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Blocksquare Token

כמה שווה Blocksquare Token (BST) היום?
החי BSTהמחיר ב USD הוא 0.1009 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BST ל USD?
המחיר הנוכחי של BST ל USD הוא $ 0.1009. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Blocksquare Token?
שווי השוק של BST הוא $ 6.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BST?
ההיצע במחזור של BST הוא 59.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BST?
‏‏BST השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9530040952157873 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BST?
BST ‏‏רשם מחירATL של 0.046868297986053443 USD.
מהו נפח המסחר של BST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BST הוא $ 44.13K USD.
האם BST יעלה השנה?
BST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:56:49 (UTC+8)

Blocksquare Token (BST) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BST-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BST
BST
USD
USD

1 BST = 0.1009 USD

מסחרBST

USDTBST
$0.1008
$0.1008$0.1008
-2.70%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד