Blocksquare Token (BST) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1009. במהלך 24 השעות האחרונות, BST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1001 לבין שיא של $ 0.1069, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9530040952157873, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.046868297986053443.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BST השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Blocksquare Token (BST) מידע שוק
No.1353
$ 6.03M
$ 44.13K
$ 10.09M
59.77M
100,000,000
61,962,911.15693827
59.76%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Blocksquare Token הוא $ 6.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.13K. ההיצע במחזור של BST הוא 59.77M, עם היצע כולל של 61962911.15693827. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.09M.
Blocksquare Token (BST) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Blocksquare Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.002691
-2.60%
30 ימים
$ -0.0006
-0.60%
60 ימים
$ +0.0187
+22.74%
90 ימים
$ +0.0059
+6.21%
Blocksquare Token שינוי מחיר היום
היום,BST רשם שינוי של $ -0.002691 (-2.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Blocksquare Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0006 (-0.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Blocksquare Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BST ראה שינוי של $ +0.0187 (+22.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Blocksquare Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0059 (+6.21%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.
Blocksquare Tokenתחזית מחיר (USD)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.