BST

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

שֵׁםBST

דירוגNo.1387

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.34%

אספקת מחזור60,511,913.37917372

מקסימום היצע100,000,000

אספקה כוללת62,711,745.50100031

שיעור מחזור0.6051%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.9530040952157873,2024-03-28

המחיר הנמוך ביותר0.046868297986053443,2022-06-19

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואBlocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
BST/USDT
Blocksquare Token
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (BST)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
BST/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (BST)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...