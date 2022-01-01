Blocksquare Token (BST) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Blocksquare Token (BST), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Blocksquare Token (BST) מידע

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

אתר רשמי:
https://blocksquare.io/
מסמך לבן:
https://oceanpoint.gitbook.io/docs/
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a

Blocksquare Token (BST) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Blocksquare Token (BST), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 5.94M
$ 5.94M
ההיצע הכולל:
$ 61.96M
$ 61.96M
אספקה במחזור:
$ 59.76M
$ 59.76M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 9.94M
$ 9.94M
שיא כל הזמנים:
$ 0.971
$ 0.971
שפל כל הזמנים:
$ 0.046868297986053443
$ 0.046868297986053443
מחיר נוכחי:
$ 0.0994
$ 0.0994

Blocksquare Token (BST) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Blocksquare Token (BST) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של BST אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות BSTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את BSTטוקניומיקה, חקרו אתBSTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BST

מעוניין להוסיף את Blocksquare Token (BST) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BST, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Blocksquare Token (BST) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של BSTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

BST חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן BST עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BST משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.