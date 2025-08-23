עוד על BOTTO

Botto (BOTTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:27:20 (UTC+8)

Botto (BOTTO) מידע על מחיר (USD)

Botto (BOTTO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2938. במהלך 24 השעות האחרונות, BOTTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2927 לבין שיא של $ 0.3091, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOTTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.940308473361901, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.029699974363140962.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOTTO השתנה ב -1.05% במהלך השעה האחרונה, -3.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Botto (BOTTO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Botto הוא $ 14.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.65K. ההיצע במחזור של BOTTO הוא 48.75M, עם היצע כולל של 93872825.47976364. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.38M.

Botto (BOTTO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bottoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.010177-3.35%
30 ימים$ -0.0201-6.41%
60 ימים$ +0.0741+33.72%
90 ימים$ +0.0161+5.79%
Botto שינוי מחיר היום

היום,BOTTO רשם שינוי של $ -0.010177 (-3.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Botto שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0201 (-6.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Botto שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BOTTO ראה שינוי של $ +0.0741 (+33.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Botto שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0161 (+5.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Botto (BOTTO)?

בדוק את Botto עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBotto (BOTTO)

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Botto זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bottoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBOTTO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bottoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBotto לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bottoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Botto (BOTTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Botto (BOTTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Botto.

בדוק את Botto תחזית המחיר עכשיו‏!

Botto (BOTTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Botto (BOTTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOTTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Botto (BOTTO)

מחפש איך לקנותBotto? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bottoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BOTTO למטבעות מקומיים

Botto מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Botto, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBotto הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Botto

כמה שווה Botto (BOTTO) היום?
החי BOTTOהמחיר ב USD הוא 0.2938 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOTTO ל USD?
המחיר הנוכחי של BOTTO ל USD הוא $ 0.2938. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Botto?
שווי השוק של BOTTO הוא $ 14.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOTTO?
ההיצע במחזור של BOTTO הוא 48.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOTTO?
‏‏BOTTO השיג מחיר שיא (ATH) של 6.940308473361901 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOTTO?
BOTTO ‏‏רשם מחירATL של 0.029699974363140962 USD.
מהו נפח המסחר של BOTTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOTTO הוא $ 56.65K USD.
האם BOTTO יעלה השנה?
BOTTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOTTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:27:20 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

