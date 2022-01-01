Botto (BOTTO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Botto (BOTTO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Botto (BOTTO) מידע Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community. אתר רשמי: https://www.botto.com מסמך לבן: https://docs.botto.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba קנה BOTTOעכשיו!

Botto (BOTTO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Botto (BOTTO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 13.86M $ 13.86M $ 13.86M ההיצע הכולל: $ 93.87M $ 93.87M $ 93.87M אספקה במחזור: $ 48.79M $ 48.79M $ 48.79M FDV (שווי מדולל מלא): $ 28.42M $ 28.42M $ 28.42M שיא כל הזמנים: $ 1.8945 $ 1.8945 $ 1.8945 שפל כל הזמנים: $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 מחיר נוכחי: $ 0.2842 $ 0.2842 $ 0.2842 למידע נוסף על Botto (BOTTO) מחיר

Botto (BOTTO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Botto (BOTTO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BOTTO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BOTTOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BOTTOטוקניומיקה, חקרו אתBOTTOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Botto (BOTTO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BOTTOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BOTTO עכשיו את היסטוריית המחירים!

BOTTO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BOTTO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BOTTO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BOTTOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

