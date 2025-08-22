עוד על BOOP

BOOP (BOOP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:05:39 (UTC+8)

BOOP (BOOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0237
$ 0.0237$ 0.0237
24 שעות נמוך
$ 0.026
$ 0.026$ 0.026
גבוה 24 שעות

$ 0.0237
$ 0.0237$ 0.0237

$ 0.026
$ 0.026$ 0.026

$ 0.4882618916496909
$ 0.4882618916496909$ 0.4882618916496909

$ 0.021203733527208782
$ 0.021203733527208782$ 0.021203733527208782

-0.34%

-4.66%

-15.95%

-15.95%

BOOP (BOOP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02372. במהלך 24 השעות האחרונות, BOOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0237 לבין שיא של $ 0.026, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4882618916496909, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.021203733527208782.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOOP השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -4.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOOP (BOOP) מידע שוק

No.1279

$ 7.22M
$ 7.22M$ 7.22M

$ 88.09K
$ 88.09K$ 88.09K

$ 23.72M
$ 23.72M$ 23.72M

304.53M
304.53M 304.53M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,992,445.464124
999,992,445.464124 999,992,445.464124

30.45%

SOL

שווי השוק הנוכחי של BOOP הוא $ 7.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 88.09K. ההיצע במחזור של BOOP הוא 304.53M, עם היצע כולל של 999992445.464124. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.72M.

BOOP (BOOP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BOOPהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0011594-4.66%
30 ימים$ +0.00025+1.06%
60 ימים$ -0.00656-21.67%
90 ימים$ -0.0579-70.94%
BOOP שינוי מחיר היום

היום,BOOP רשם שינוי של $ -0.0011594 (-4.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BOOP שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00025 (+1.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BOOP שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BOOP ראה שינוי של $ -0.00656 (-21.67%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BOOP שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0579 (-70.94%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BOOP (BOOP)?

בדוק את BOOP עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBOOP (BOOP)

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

BOOP זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BOOPההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקBOOP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BOOPאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBOOP לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BOOPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BOOP (BOOP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BOOP (BOOP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BOOP.

בדוק את BOOP תחזית המחיר עכשיו‏!

BOOP (BOOP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BOOP (BOOP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOOP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BOOP (BOOP)

מחפש איך לקנותBOOP? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BOOPב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BOOP למטבעות מקומיים

1 BOOP(BOOP) ל VND
624.1918
1 BOOP(BOOP) ל AUD
A$0.0362916
1 BOOP(BOOP) ל GBP
0.0175528
1 BOOP(BOOP) ל EUR
0.020162
1 BOOP(BOOP) ל USD
$0.02372
1 BOOP(BOOP) ל MYR
RM0.099624
1 BOOP(BOOP) ל TRY
0.9722828
1 BOOP(BOOP) ל JPY
¥3.48684
1 BOOP(BOOP) ל ARS
ARS$31.33412
1 BOOP(BOOP) ל RUB
1.9175248
1 BOOP(BOOP) ל INR
2.0771604
1 BOOP(BOOP) ל IDR
Rp382.5805916
1 BOOP(BOOP) ל KRW
32.8986912
1 BOOP(BOOP) ל PHP
1.343738
1 BOOP(BOOP) ל EGP
￡E.1.1501828
1 BOOP(BOOP) ל BRL
R$0.1285624
1 BOOP(BOOP) ל CAD
C$0.0327336
1 BOOP(BOOP) ל BDT
2.8857752
1 BOOP(BOOP) ל NGN
36.269066
1 BOOP(BOOP) ל COP
$95.2609432
1 BOOP(BOOP) ל ZAR
R.0.4160488
1 BOOP(BOOP) ל UAH
0.983194
1 BOOP(BOOP) ל VES
Bs3.3208
1 BOOP(BOOP) ל CLP
$22.74748
1 BOOP(BOOP) ל PKR
Rs6.7250944
1 BOOP(BOOP) ל KZT
12.6911488
1 BOOP(BOOP) ל THB
฿0.7694768
1 BOOP(BOOP) ל TWD
NT$0.7225112
1 BOOP(BOOP) ל AED
د.إ0.0870524
1 BOOP(BOOP) ל CHF
Fr0.018976
1 BOOP(BOOP) ל HKD
HK$0.1852532
1 BOOP(BOOP) ל AMD
֏9.0567704
1 BOOP(BOOP) ל MAD
.د.م0.21348
1 BOOP(BOOP) ל MXN
$0.4421408
1 BOOP(BOOP) ל SAR
ريال0.08895
1 BOOP(BOOP) ל PLN
0.0863408
1 BOOP(BOOP) ל RON
лв0.1024704
1 BOOP(BOOP) ל SEK
kr0.2258144
1 BOOP(BOOP) ל BGN
лв0.0396124
1 BOOP(BOOP) ל HUF
Ft8.0652744
1 BOOP(BOOP) ל CZK
0.4978828
1 BOOP(BOOP) ל KWD
د.ك0.0072346
1 BOOP(BOOP) ל ILS
0.0799364
1 BOOP(BOOP) ל AOA
Kz21.6224404
1 BOOP(BOOP) ל BHD
.د.ب0.00894244
1 BOOP(BOOP) ל BMD
$0.02372
1 BOOP(BOOP) ל DKK
kr0.1513336
1 BOOP(BOOP) ל HNL
L0.6209896
1 BOOP(BOOP) ל MUR
1.0825808
1 BOOP(BOOP) ל NAD
$0.4158116
1 BOOP(BOOP) ל NOK
kr0.2393348
1 BOOP(BOOP) ל NZD
$0.040324
1 BOOP(BOOP) ל PAB
B/.0.02372
1 BOOP(BOOP) ל PGK
K0.1000984
1 BOOP(BOOP) ל QAR
ر.ق0.0861036
1 BOOP(BOOP) ל RSD
дин.2.3769812

BOOP מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BOOP, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BOOP

כמה שווה BOOP (BOOP) היום?
החי BOOPהמחיר ב USD הוא 0.02372 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOOP ל USD?
המחיר הנוכחי של BOOP ל USD הוא $ 0.02372. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BOOP?
שווי השוק של BOOP הוא $ 7.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOOP?
ההיצע במחזור של BOOP הוא 304.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOOP?
‏‏BOOP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4882618916496909 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOOP?
BOOP ‏‏רשם מחירATL של 0.021203733527208782 USD.
מהו נפח המסחר של BOOP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOOP הוא $ 88.09K USD.
האם BOOP יעלה השנה?
BOOP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOOP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:05:39 (UTC+8)

BOOP (BOOP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

