BOOP (BOOP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BOOP (BOOP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BOOP (BOOP) מידע BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform. אתר רשמי: https://boop.fun/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/boopkpWqe68MSxLqBGogs8ZbUDN4GXaLhFwNP7mpP1i קנה BOOPעכשיו!

BOOP (BOOP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BOOP (BOOP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M ההיצע הכולל: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M אספקה במחזור: $ 304.53M $ 304.53M $ 304.53M FDV (שווי מדולל מלא): $ 23.32M $ 23.32M $ 23.32M שיא כל הזמנים: $ 0.51 $ 0.51 $ 0.51 שפל כל הזמנים: $ 0.021203733527208782 $ 0.021203733527208782 $ 0.021203733527208782 מחיר נוכחי: $ 0.02332 $ 0.02332 $ 0.02332 למידע נוסף על BOOP (BOOP) מחיר

BOOP (BOOP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BOOP (BOOP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BOOP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BOOPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BOOPטוקניומיקה, חקרו אתBOOPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BOOP מעוניין להוסיף את BOOP (BOOP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BOOP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BOOP ב-MEXC עכשיו!

BOOP (BOOP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BOOPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BOOP עכשיו את היסטוריית המחירים!

BOOP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BOOP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BOOP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BOOPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

